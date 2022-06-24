參與世界國會議員西藏大會 林昶佐邀裴洛西訪台

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（中央社記者郭建伸台北24日電）無黨籍立委林昶佐、民進黨立委洪申翰赴美參與世界國會議員西藏大會。林昶佐在會中與美國眾議院議長裴洛西見面並邀請她未來訪台；洪申翰則提到，太平洋島國組成聯盟因應氣候危機作法值得台灣與西藏借鏡。

西藏流亡議會（TpiE）主辦的第8屆世界議員西藏大會（WPCT）於22日、23日在美國華府舉行，邀請美國、加拿大、英國、法國、澳洲、西班牙、丹麥、日本、墨西哥、智利等28個國家的國會議員。立法院的台灣國會西藏連線由會長林昶佐及成員洪申翰代表與會。

林昶佐今天透過新聞稿表示，他在會中分享，擔任立委後除了在國會組織西藏連線外，也推動廢除代表大中國意識形態的「蒙藏委員會」，重新建立適當的窗口照顧在台藏人，讓台灣與西藏能更健康、平等的互動。

林昶佐表示，未來國會西藏連線也會繼續努力，透過更多元的方式讓大眾認識藏人，持續深化台灣與國際人權議題的連結。

林昶佐也提到，過去許多國際人權組織、公益團體把亞太分部設在香港或曼谷，近年則因當地客觀政治環境劇變而不得不撤出，鼓勵各團體可以把亞太運籌的重心設置在台灣。

此外，裴洛西（Nancy Pelosi）和影星李察吉爾（Richard Gere）也出席今年世界國會議員西藏大會。裴洛西原訂4月亞洲行，並傳出可能因驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應而延後；林昶佐表示，透過這次碰面機會，他當面邀請裴洛西訪台。

洪申翰今天透過新聞稿表示，他在這次西藏大會擔任「亞洲和西藏在全球暖化和氣候變遷中的意義」主題論壇的講者。

洪申翰在會中提到，由於中共政府壟斷國際談判的代表性，青藏高原在氣候危機的特殊性，很難被國際認識清楚，台灣也面對相似處境。

洪申翰分享，西藏和台灣在國際氣候議程中的確相對弱勢，因為長期被中共政權打壓，無法以一個正常國家身份參加聯合國相關重要會議發聲。

另外，洪申翰也提到，近年許多太平洋小島國家，因應氣候危機積極組成聯盟或聯合國機制以外的平台，增加談判桌上籌碼，值得西藏與台灣借鏡。（編輯：楊凱翔）1110624