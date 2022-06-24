店員勸戴口罩卻生暴力事件 監察院籲4機關檢討

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（中央社記者賴于榛台北24日電）去年5月起7個月內，共發生7起因勸戴口罩的攻擊事件，其中6案是便利商店店員受害。監察院日前通過調查報告，呼籲衛福部、內政部、經濟部與勞動部等4機關檢討、強化社會安全網，及採取效能較佳的警民通報機制。

去年起因勸戴口罩引起的暴力事件頻繁，桃園市發生超商店員因勸導顧客佩戴口罩，遭持刀刺死；屏東也有店員遭攻擊眼睛，計算去年5月起7個月內，共發生7起因勸戴口罩的攻擊事件。

監察委員林國明、王麗珍為此共同立案調查，監察院聯席會議22日審議通過調查報告，要求衛福部、內政部、經濟部與勞動部檢討改進。

監委指出，指揮中心因應疫情發展情勢，自民國109年12月1日起規範民眾進入醫療照護機構、便利商店等8大場域，一律須佩戴口罩，但零售超商業者大多規模不大，營業時間人力有限，且並不具任何公權力。

監委說，在欠缺相關具體指引之下，超商員工因口頭提醒顧客佩戴口罩遭受暴力攻擊的事件頻傳，相關政策與罰則，衛福部有檢討改進的必要。

監委表示，7件暴力攻擊事件中，有3件的行為人係屬追蹤關懷中的精神病患，顯示社會安全網仍有亟待修補處；另外，司法精神醫院的籌設也刻不容緩，衛福部應針對相關缺漏處積極修補，以強化社會安全網的建構。

現行精神衛生法第32條，未明確規範地方主管機關受警察機關或消防機關通知時的到場協處義務，監委建議，衛福部應督導各地方政府衛生主管機關與警、消機關協調建立妥適的派員協處標準，避免使護送精神病患就醫事宜成為警、消人員單獨面對的責任。

衛福部已設立「精神醫療緊急處置諮詢專線」，提供第一線警消人員面對疑似精神病患時處置作為的諮詢參考，但監委說，第一線員警仍有不知曉，或誤解致未能善加運用該諮詢專線的情事，內政部警政署應強化相關宣導。

監委也建議，警政署也應督飭各地警察機關透過巡邏警力的妥適編排部署，以提高見警率的方式，強化治安的維護。

另外，監委呼籲，經濟部作為便利商店的目的事業主管機關，應持續與超商聯繫討論，輔導運用各項科技方式，採取效能較佳的警民通報機制；監委也建議，勞動部提高勞動檢查的實施頻次，強化考核督導。（編輯：蘇志宗）1110624