柯文哲談帶職參選 新選舉模式靠工作爭取認同

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（中央社記者陳俊華台北26日電）立委能否帶職參選縣市長引發議論。台北市長柯文哲今天說，他2018年參選時，工作到選前15天才請假；做好自己工作，在工作中爭取選民認同，也許是一種新的選舉模式。

至於指揮中心指揮官陳時中若參選台北市長一事，柯文哲表示，陣前易將是兵家大忌，如果陳時中真要下來選，指揮中心誰要接任、還是要準備，臨時換人也不是那麼容易。

台北市副市長黃珊珊是否辭職參選台北市長引發討論，國民黨台北市長參選人蔣萬安曾說，立委是民意代表、監督政府施政，沒有手握行政資源的問題，民眾是希望行政機關維持中立。

台灣民眾黨政策智庫今天舉行「居住正義的現實與實現論壇」，身兼民眾黨主席的柯文哲下午到場，進行專題演講。

會前媒體詢問，立委參選縣市長是否應請辭，例如民眾黨立委賴香伶參選桃園市長也沒辭立委。柯文哲先反問記者「你覺得咧？」他表示，自己更想知道民眾普遍意見；而賴香伶選民服務區就是桃園，賴香伶身兼桃園市黨部主委，選服案就能直接處理。

柯文哲說，選舉有各種方式，傳統選舉要造勢、樁腳，也許有新的選舉模式，先做好自己工作，在工作中爭取選民認同；像他2018年參選台北市長時幾乎每天工作，只有最後半個月法定必須請假去選舉，因此選舉經費少很多，靠自己每天工作爭取選民認同，也許是一種新的選舉模式。

另媒體詢問，指揮中心指揮官陳時中若參選台北市長，有綠營人士稱，柯文哲恐會每天砲打陳時中，宛如「第4位台北市長候選人」。

柯文哲回應說，疫情還是大問題，現在確診人數雖下降，但死亡人數還是相當高，從一天確診近10萬人時、死100多人，現在降到4萬多人、還是100多人死亡，「有相當大黑數，這還是要處理」。

柯文者表示，現已經與病毒共存，把戰線退到醫療防線處理中、重症病人，最重要指標是每天確診死亡人數；至於出現猴痘病例還不用太驚慌，但要注意觀察國際局面。

柯文哲說，如果陳時中真的要下來選，指揮中心誰要接任、還是要準備，陣前易將是兵家大忌，現在臨時要換人也不是那麼容易。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110626