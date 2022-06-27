潘孟安批農委會 陳吉仲：一直和潘縣長保持聯絡

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（中央社記者吳哲豪南投27日電）針對屏東縣長潘孟安批評農委會對中國暫停台灣石斑魚輸入表現令人遺憾，農委會主委陳吉仲今天表示，自己跟潘縣長一直保持密切聯絡，而石斑魚相關產銷調節措施會在7月1日啟動。

中國以檢出禁藥為由，13日起暫停輸入台灣石斑魚，由於屏東縣石斑魚產量占全台5成以上，潘孟安25日表示，從中國無預警禁止台灣石斑輸入至今，縣府自食其力聯繫加工廠、產地促銷，完全不知道農委會的凍存機制如何，也沒有任何人通知，真是令人遺憾。

陳吉仲南下前往南投草屯鎮參加農業座談會，有媒體詢問對潘孟安的批評如何回應；陳吉仲表示，他跟潘縣長一直保持密切聯絡，10日中國突然宣布管制台灣石斑魚輸入，他立即打電話給潘縣長說明事情原由，行政院長蘇貞昌12日也南下屏東視察石斑魚養殖狀況，農委會也實施相關措施，通知屏東及台南縣政府的農業單位。

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陳吉仲說，農委會7月1日會正式啟動相關產銷調節措施，也會和地方政府一起合作，將價格維持在一個一定的水準。

另有媒體詢問，媒體人周玉蔻認為總統蔡英文應該讓陳吉仲走人。陳吉仲說，尊重媒體人的指正，對他來說做了什麼事情，農漁民最知道，工作就是把每一天當成最後一天，好好努力解決農漁業的問題，不管外界風雨，他的心都在農漁民身上，從來不會覺得委屈。（編輯：黃世雅）1110627