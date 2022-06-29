強化外島防空 外島刺針飛彈射手返台參與神弓操演

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（中央社記者游凱翔台北29日電）中共機艦頻擾台，為強化外島防空戰力，馬祖及澎湖防衛指揮部日前派遣雙聯裝刺針飛彈射手返回本島，26日於屏東地區完成神弓操演實彈射擊，加強熟悉操作武器系統。

陸軍第四作戰區26日發布新聞指出，為落實及驗證國軍戰備整備，已執行「民國111年飛彈射擊訓練－神弓操演」，以實戰化訓練為目的，依作戰進程及想定誘導「雙聯裝刺針飛彈系統」及「復仇者飛彈車」，執行野戰防空任務。

由於金門、馬祖地區距離中國較近，因此軍方射擊訓練均以傳統火砲、機槍為主；射程較遠的雷霆2000多管火箭、精準彈藥性質的刺針飛彈，則派遣射手返回台灣本島實施實彈射擊訓練。

陸軍臉書粉絲團「中華民國陸軍」26日披露，馬祖及澎湖防衛指揮部已派遣雙聯裝刺針飛彈射手返台實彈射擊。

澎防部施菀芊下士表示，首次參與神弓操演心情相當緊張，從駐地追瞄練習到射擊模擬器訓練，與同袍相互扶持、反覆訓練，為的就是實際射擊時呈現最佳狀態。陸軍公布的照片顯示，刺針飛彈成功命中靶機。

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根據軍方日前公布的資訊，DMS雙聯裝刺針飛彈系統有效射程4公里，具備高機動性、雙重追瞄、反應靈敏、雷達導引及夜戰功能等特性，能有效攔截低空、高速目標。

與人攜式單枚肩射式刺針飛彈不同的是，DMS雙聯裝刺針飛彈系統的底座採三角架式，有刺針發射系統及2枚刺針飛彈，可裝載於悍馬車（HMMWV，高機動性多用途輪式載具）移動，也可由2名官兵扛起攜行。（編輯：郭無患）1110629