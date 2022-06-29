國民黨改徵召謝福弘選苗栗縣長 鍾東錦：參選到底

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）國民黨苗栗縣長提名人選將徵召前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘；積極爭取提名的苗栗縣議長鍾東錦下午發布聲明表示遺憾，將堅持改革路線正面迎戰，參選到底。

國民黨苗栗縣長提名人選原本屬意立委徐志榮，但遭徐志榮婉拒，黨中央幾番勸進未果，選策會今天決議改徵召謝福弘披戰袍；先前多次表達參選意願的鍾東錦得知消息，透過聲明稿表示國民黨再次以突襲形式提名苗栗縣長參選人，「感到遺憾」。

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鍾東錦指出，民眾想要的是一個符合民主潮流、能夠即時回應鄉親需求、並且讓民眾信任的政黨，透過公平、公正、公開的初選機制，讓贏得的人師出有名、輸的人心服口服，是一個民主政治應該要有的基本精神，沒想到，選策會小組內的特定成員，依個人派系立場與喜好，決定攸關苗栗縣未來的發展，這是大家所不樂意看到。

鍾東錦表示，自己堅持走改革路線，無所畏懼、參選到底。鍾東錦說，不管之後面對的對手是2個人、3個人，是黨內或黨外，他都會高舉並揮舞藍軍的旗幟，正面迎戰並贏得勝選。（編輯：方沛清）1110629