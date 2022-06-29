國民黨徵召謝福弘戰苗栗 民進黨徐定禎：力拚翻轉

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）國民黨今天提名前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘參選苗栗縣長。對此，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎表示，不在乎對手是誰，會按既定步伐力拚翻轉苗栗，贏得勝選。

國民黨下屆苗栗縣長選舉，將由謝福弘披掛上陣。徐定禎下午接受媒體訪問時坦言是意料之外，自認目標對手始終是立委徐志榮，但其實，對於國民黨最終派誰出征，他都尊重，因為向來要挑戰的是自己，要扭轉的是苗栗的未來，至於對手是誰I don't care。

徐定禎表示，國民黨提名苗栗縣長人選幾經波折，苗栗縣議長鍾東錦也說要參選到底，後續可能還會有些紛擾，藍軍陷入分裂危機，客觀上看似對民進黨有利，不過主觀上，苗栗縣藍綠基本盤大致是7比3，仍是超艱困選區。

徐定禎說，苗栗縣70年來未曾政黨輪替，儘管是一條非常艱辛的路，不管對手是誰，他都會按照既定步伐，好好闡述對苗栗的願景讓鄉親知道，力拚勝選，希望由他來翻轉苗栗，讓苗栗脫離三等縣，洗刷「苗栗國」的污名。（編輯：方沛清）1110629