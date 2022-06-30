111年高普考增列需用名額1004名 總計2646名
2022/6/30 12:17（6/30 12:32 更新）
考試院30日公告，111年高普考增列需用名額1004名。圖為102年高普考。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳俊華台北30日電）考試院會今天通過，111年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，增列需用名額1004名，其中高考三級710名、普考294名；連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計2646名。
考試院透過新聞稿表示，111年公務人員高等考試三級考試暨普通考試原公告需用名額為1642名，包括高考三級1138名、普考504名。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
考試院說，依據行政院人事行政總處再次提報缺額，考試院會通過增列需用名額計1004名，其中高考三級710名，普考294名，連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計2646名，包括高考三級1848名、普考798名。各類科增列需用名額情形，將在考選部網站另行公告。
111年公務人員高等考試三級考試暨普通考試定於7月15日到7月19日舉行，分設台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等13考區舉行。（編輯：楊凱翔）1110630
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。