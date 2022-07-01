內政部：擴大租金補貼獲迴響 在野黨未苦民所苦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北1日電）內政部晚間發布新聞稿指出，中央擴大租金補貼獲迴響，但在野黨未苦民所苦，批評政策時，在在將房東禁止房客申請租金補貼視為合理，內政部予以譴責。

300億元中央擴大租金補貼專案今天開放申請，民眾黨立法委員張其祿昨天批評，擴大租金補貼政策對於房屋出租黑市仍無解，若弱勢族群及青年欲申請補貼，造成房東疑慮，將有「續租被刁難」及「被漲房價」等問題。

內政部指出，租屋市場長期以來存在不少待調整困境，也是政府推動相關住宅政策企圖解決的重大課題，除大量補助地方興建社會住宅，中央亦全面加入社宅興建行列，並全額負擔所有包租代管社會住宅的經費；經過近年來的累積，已為台灣租屋市場健全化奠定良好基礎。

內政部表示，推出300億元中央擴大租金補貼專案，背景是近年已對房東租稅優惠完成修法、過去2年租金補貼戶數倍增，加上已有全面線上申請經驗，以及政府分享經濟成長果實，才促成全面協助租屋家戶與房東和諧共存的良善政策。

內政部說，這次的擴大租金補貼政策，估算有半數以上租屋族能在政府的協助下減輕租屋負擔；大量的公益出租房東，也能用好房做好事。

內政部表示，依過去3年推動社會住宅包租代管經驗，參與的房東對政策滿意度達95%以上，且少有房東因房客申請租金補貼而漲租或解約，此皆因政府提供合理適當的租稅優惠。

內政部指出，此次租金補貼所有資料後續將會進行完整統計分析後，提供政策檢討與對租屋市場更完整全面了解的基礎，為租屋家戶建立更為安定的生活條件。（編輯：林克倫）1110701