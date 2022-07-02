僅4人難管理逾2萬家營造業 監院糾正營建署

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（中央社記者陳俊華台北2日電）監察院表示，內政部營建署對於如何落實施工品質管制，欠缺查核機制，且僅4人卻要負責業管2萬多家營造業，難以落實施工品質相關查核事項，均待徹底檢討，因此通過糾正營建署。

根據監察院最新公布的糾正案文，監委林盛豐調查指出，為強化營造業查核，並為及時檢核工地主任有無相關違法情事，營建署與工程會「公共工程標案系統」及營建署「全國建築管理資訊系統」、「營造業管理資訊系統」資料庫整合，主動提供相關示警功能。

調查報告表示，營建署與工程會系統介接勾稽後，將提供營造業主管機關及工地主任對於工地主任入會、在建工程、工程告示牌等資料的查詢及營造業異常清冊查核，以遏止營造業違法兼職或兼任等情事，維護公共工程安全。

監委調查發現，營建署抽查與督導各縣市營造業的「施工品質」管制、落實情形，僅依賴工程會及營建署資料庫。對於公有建築物，依工程會「公共工程施工品質管理作業要點」、監造計畫及品質計畫製作綱要等品質規定及要求辦理。

調查指出，對於私人建築工程部分，則依建築法、建築師法，及「強化建築物施工管理作業原則」等規範，確保工程施工品質；但卻未見營建署說明如何辦理督導相關查核業務、內容細項。

經監察院提醒應強化施工品質查核後，營建署則說，民國111年度已爭取設置地方營造業查核人力的相關預算，後續將積極督導地方政府執行營造業查核工作，以加強營造業管理及維護工地安全。

調查報告指出，顯見營建署的督導仍流於形式，未見依營造業法中「應」辦事項的督導查核，例如，「應」依照工程圖樣及說明書「製作工地現場施工製造圖及施工計畫書」、施工品質管制、按核准圖說施工、專任工程人員與工地主任等法定「應」辦事項，都欠缺落實與查核。

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另外，報告也指出，關於營建署施工管理組織人力，是由中部辦公室營建管理科負責，監察院在108年函請改善時的人力只有5人，110年4月內政委員會也要求營建署改善人力。

調查報告表示，但111年5月再次調查發現，營建管理科副工程司1位、幫工程司2位、科長1位，卻負責業管2萬多家營造業，難以健全管理施工品質、專任工程人員、工地主任等法定應辦事項機制，營建署也自認人力不足，難以落實施工品質相關查核事項，待檢討改進。因此通過糾正營建署，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善。（編輯：林克倫）1110702