立陶宛美國建交百年論壇 曾厚仁蕭美琴將出席

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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）今年是立陶宛與美國建交百年，立陶宛國會7日將舉行以「自由」為主題的紀念論壇，講者來自立、美、烏克蘭、波蘭、喬治亞、英、法、白俄羅斯等多國，以及台灣的外交部次長曾厚仁與駐美代表蕭美琴。

立法委員邱志偉和林靜儀也將出席與談。立陶宛與美國一向關係深厚；在立陶宛與台灣的雙邊關係去年更上一層樓後，雙方在美國的互動也更加密切、公開化。

立陶宛國會1日表示，無論是在被占領，或是主權獨立期間，立陶宛都在捍衛自由、民主、人權等跨大西洋價值觀上展現強烈意志與領導力，這也歸功於國際社會的努力。

立陶宛國會指出，立美關係日益強健，自1922年建交以來，立、美共同為推進國際間的和平、繁榮及自由做出許多貢獻，而在當今地緣政治新局勢下，這樣的跨大西洋連結較以往更重要。舉行論壇的目的即包括深化立陶宛和其他區域內國家與美國的關係，並強化國際間的和平、自由民主以及對威權體制的抵抗。

根據議程，在會議現場及透過視訊發言的講者包括立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）、總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）、國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）；烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）、外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）；美國國務院歐亞事務首席副助卿霍根（Dereck J. Hogan）、參議院外委會主席孟南德茲（Bob Menendez）；捷克參議院外委會主席費雪（Pavel Fischer）；波蘭參議院外委會主席暨前國防部長柯里奇（Bogdan Klich）；加拿大國會外委會主席艾薩晰（Ali Ehsassi）；英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）；白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）；曾任喬治亞教育部長和烏克蘭警政署長的喬治亞國會議員、反對派要角德卡諾伊澤（Khatia Dekanoidze）以及數國智庫代表。

立陶宛至18世紀才被劃入俄羅斯帝國版圖，但獨立的民族認同並未消失；第一次世界大戰（1914-1918）爆發、俄羅斯帝國1917年解體，促成立陶宛1918年宣告恢復獨立。第二次世界大戰（1939-1945）期間，立陶宛輪番遭納粹德國和蘇聯占領，最後在1944年遭蘇聯劃入版圖，但美國及其幾個主要盟友從未正式認可蘇聯占領的合法性。

1990年3月，立陶宛再次宣告恢復獨立；蘇聯1991年9月承認立陶宛獨立，隨後於12月解體。

不過，俄羅斯政壇至今依然有人主張應「取消」立陶宛主權獨立，今年6月初再度有國會議員提出相關法案，隨後莫斯科月中恫嚇立陶宛，不得阻擋遭歐盟制裁貨品途經立陶宛往來俄羅斯本土與飛地（與本土沒連結的領土）加里寧格勒州（Kaliningrad）之間，進一步升高區域情勢。

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加里寧格勒州在二戰結束被劃歸蘇聯前，原屬東普魯士，加里寧格勒市原名柯尼斯堡市（Königsberg）。

俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭後，多年來持續向盟友示警莫斯科侵略擴張野心的立陶宛，對俄立場較許多歐盟國家強硬。在德國施壓和強力遊說下，歐盟不排除將屈從莫斯科的威嚇，在加里寧格勒過境運輸議題讓步，並在7日當週發布相關決定。（編輯：陳惠珍/黃自強）1110702