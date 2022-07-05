藍營正副議長挺鍾東錦選苗縣長 籲國民黨重視地方

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國民黨提名苗栗縣長參選人引發黨內爭議，全國正副議長聯誼會5日由新北市議長蔣根煌（左）率領多個縣市正副議長，帶著連署書，到苗栗縣議會為堅持參選的議長鍾東錦（左2）加油打氣。中央社記者管瑞平攝 111年7月5日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）國民黨提名苗栗縣長參選人引發黨內爭議，全國正副議長聯誼會今天由新北市議長蔣根煌率領多個縣市正副議長，到苗栗縣議會為堅持參選的鍾東錦加油打氣，籲黨中央重視地方。

國民黨苗栗縣長提名人選原本屬意立委徐志榮，經徐志榮婉拒、黨中央幾番勸進未果，黨中央上週突然改徵召謝福弘披戰袍；積極表態參選、要求以民調初選決定提名人選的議長鍾東錦認為遭國民黨不公平對待。

全國正副議長聯誼會不滿國民黨中央提名作業，今天由聯誼會總會長新北市議長蔣根煌會同新北市副議長陳鴻源、新竹市議長許修睿、花蓮縣議長張峻、基隆市議長蔡旺璉、新竹縣議長張鎮榮、新竹縣副議長王炳漢、南投縣議長何勝豐、嘉義市副議長蘇澤峰、桃園市副議長李曉鐘，以及苗栗縣副議長李文斌和10餘名苗栗縣議員共同聲援鍾東錦。

蔣根煌表示，先前有向黨中央、主席朱立倫建議，要了解地方、跟地方協商，包括鍾東錦所主張的民調，結果黨中央都沒做，今天專程要來幫鍾東錦加油打氣，並送上各縣市議會正副議長連署書，表達力挺。

南投縣議長何勝豐接受媒體聯訪時替鍾東錦抱不平指出，這幾年鍾東錦對國民黨付出許多心力，黨中央縱使有考量，也應該盡量公平對待，花蓮縣提名作業也有爭議，希望黨中央審慎考慮；記者詢問屆時若縣市因此敗選，是否要求主席朱立倫下台？何勝豐說，「硬要提名，這他應該要負責」。

新竹市議長許修睿表示，地方的要求真的很微薄，只需要程序正義，苗栗也只不過要求一次民調，讓民調最高者出線，這麼微薄的要求希望黨中央能聽得到、尊重地方，對於鍾東錦宣示參選，今天就是全力支持他，也希望黨中央聽見地方的聲音。

鍾東錦說，地方要的只是程序正義，按照民主規則。他今年初就跟主席報告，希望苗栗採民調，大家沒話說，而非問東問西，問誰支持誰，如果當時採民調就會產生最好人選，「師出有名」大家沒有爭議，結果黨中央往死胡同走，就產生派系糾葛。

鍾東錦表示，各派系希望提名人選不同，自然開始私下角力，過程中有抹黑動作，這叫禍起蕭牆，「牆外的人子彈還沒打過來，我已遍體鱗傷」。

身兼國民黨苗栗縣黨部主委的鍾東錦提到，這幾天傳出國民黨提名人選（謝福弘）團隊要求進駐苗栗縣黨部，中央黨部卻一紙公文、一通電話都沒有。他說，絕不會拒絕把縣黨部還給誰，但最起碼尊重是必要的，呼籲黨中央任不要因人設事，要有一套公平程序的制度，才能避免爭議。

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鍾東錦說，對於來自各縣市正副議長的聲援、力挺非常感動與窩心，他一定全力以赴，更加認真打好選戰；媒體追問是否脫黨參選？他表示，「不希望脫黨，希望黨中央有方法調整策略」，他認為是有人去黨中央講了不該講的話，讓黨中央判斷錯誤。

對於藍營正副議長表態聲援鍾東錦，謝福弘透過影片回應，兄弟登山各自努力，各縣市議長基於同事之誼前來關心，「我給予祝福」，並喊話「兄弟，一起加油」。（編輯：陳仁華）1110705

全國正副議長聯誼會不滿國民黨中央的選舉提名作業，認為積極爭取提名的苗栗縣議會議長鍾東錦遭不公平對待，5日拜會苗栗縣議會以行動聲援力挺。中央社記者管瑞平攝 111年7月5日