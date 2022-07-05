女職員輕生案遭糾正 新北：虛心接受強化性平防治

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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市衛生局林姓女職員遭前職場長官性侵，林女在衛生局不符程序約談後輕生，監察院今天對衛生局提糾正。衛生局表示，虛心接受，將盡最大的努力加強性平與性別暴力事件的防治。

新北市衛生局發言人高詩琪表示，衛生局接獲同仁個人私領域情感問題的陳情案，當時基於保護立場，啟動必要關懷機制。

她說，在關懷過程中，同仁自行揭露遭前雇主性侵害，經了解情況後，隨即展開法律及心理諮商相關協助，未料還來不及協助就發生憾事，令人不捨遺憾。

高詩琪表示，已對當時涉案的物理治療所調查及裁處，與治療所合作據點也於民國110年停止合約。

對於監察院糾正，高詩琪表示，衛生局虛心接受、積極面對，盡最大的努力加強性平與性別暴力事件的防治，強化員工性別意識培力，並理解權勢性侵的不均等權力關係與被害者弱勢處境。

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她表示，透過實體或線上性平教育訓練，不僅了解性平事件通報與調查處理程序，也提升性別暴力的覺察力、敏感度與處理技巧。加強性平與性別暴力事件整體防治，含通報、申訴管道宣導與處理的知能。

新北市衛生局林姓女職員109年7月3日深夜墜樓送醫不治後，被親友發現她在最後一篇臉書（Facebook）貼文控訴自己遭到前職場長官的權勢性侵、暴力對待。監察委員調查衛生局在「員工協助關懷」過程中，女泣訴曾遭前職場長官性侵後未獲協助，且約談不符程序正義，因此，通過糾正新北市衛生局。（編輯：唐聲揚）1110705