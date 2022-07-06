曾將財政轉虧為盈　徐定禎：要用頭份經驗翻轉苗栗

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（中央社記者葉素萍台北6日電）藍營在苗栗縣長一局可能陷入分裂，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎說，他在頭份市長任內，將政府財政轉虧為盈，要用「頭份經驗」翻轉苗栗。

國民黨日前已提名前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘參選苗栗縣長；不過，藍營多個縣市民代也赴苗栗縣議會為堅持參選的鍾東錦加油打氣，籲黨中央重視地方。

民進黨今天發布新聞稿指出，「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，釋出民進黨苗栗縣長參選人徐定禎的專訪。徐定禎表示，總統蔡英文的執政表現，全民有感，苗栗縣需要改變，這次他將延續中央執政的好成績，期待用自己在頭份執政的經驗翻轉苗栗。

民進黨指出，徐定禎在苗栗縣頭份市長任內，將政府財政轉虧為盈，協助頭份從負資產到賺3億。徐定禎強調，執政者把人民辛苦的納稅錢，用在該用的地方，不該花的就該省下來，財政自然就會好。

徐定禎說，他擔任頭份市長時，推動的都是與市民切身需求有關的建設，近年苗栗縣頭份市的人口隨著產業發展增加，有許多年輕人到苗栗置產，隨著人口增加，基礎公共建設也要同步跟上，才能解決民眾生活所需。

國民黨長期在苗栗執政，這裡被視為綠營艱困選區，徐定禎說，國民黨長期把持地方組織，淪為派系政治，苗栗應該要換黨做做看。

對於國民黨苗栗縣長的提名風波，徐定禎認為，過去的事不便批評，但任何有意參選苗栗縣長的政治人物，都該提出對苗栗縣政發展的願景，要對苗栗縣民關切的議題，做出表態。

另外，談及防疫，徐定禎認為，防疫要戒慎但不恐懼，苗栗縣雖然資源有限，但至少在防疫上，能夠做到中央地方團結抗疫，而不會像雙北市長，只會和中央對抗。（編輯：翟思嘉）1110706