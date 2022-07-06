遭質疑限制公務員言論自由 銓敘部：說法不正確

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（中央社記者陳俊華台北6日電）銓敘部今天說，媒體報導指研議中的「公務員發表職務言論同意辦法」過度限制公務員言論自由，說法並非正確，只是重行界定公務員對外發表言論，須經權責機關同意的範圍，且尚未定案。

時代力量立法院黨團5日舉行記者會指出，根據銓敘部公告的草案，規定公務員「代表機關或使用職稱」發表與其職務有關的言論，須事前取得長官同意，才得以發表言論，讓人質疑這是事前言論審查。

銓敘部晚間透過新聞稿表示，6月22日總統令修正公布的公務員服務法，針對公務員發表職務言論的規定，主要是重行界定公務員對外發表言論，須經權責機關同意的範圍，並刪除公務員以私人名義發表與職務有關的談話，應經許可規定。

銓敘部指出，「公務員發表職務言論同意辦法草案」是依公務員服務法授權規定，就公務員以代表機關名義或使用職稱，所發表與其職務或服務機關業務職掌有關言論，應經機關同意的條件、程序及其他應遵循事項予以研擬。

銓敘部說，這項草案在6月20日進行法規公告程序，並同步函請中央及地方各主管機關表示意見，目前正在徵詢並彙整各界意見，尚未定案。

銓敘部表示，為期慎重，預計7月中旬邀集專家學者召開相關諮詢會議聽取意見，作為研修草案的參據，並將廣納各界意見，以求公務員發表職務言論相關規範更佳完備周延。（編輯：謝佳珍）1110706