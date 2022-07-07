總統參訪美光科技台中廠 肯定持續投資台灣

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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天參訪美光科技台中廠，感謝美光公司在全球疫情影響下，仍然持續投資台灣，並以高效率興建先進新廠，期盼與美光公司持續保持合作夥伴關係。

總統府下午發布新聞稿，總統上午前往台中參訪美光科技台中廠，總統抵達後，觀看「美光A3廠建造過程」、「智慧製造」及「永續經營理念」介紹影片，瞭解美光公司的願景及目標。隨後，總統與美光科技總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）進行視訊會議。

總統以英文致詞表示，非常高興來到台灣美光中科廠區A3廠參訪，感謝美光公司在疫情影響下，仍然持續投資台灣，並以高效率興建先進的新廠，提供台灣年輕人優質工作機會。

她說，今天的參訪，還有經濟部長王美花同行，相關單位也會繼續提供美光公司所需要的協助，政府和企業共同協力，持續提升台灣科技產業的實力。

總統提到，台灣美光有超過1萬名員工，她現場也看到許多年輕員工，相信年輕世代都很興奮能有機會在像美光這樣全球領先的企業工作。總統也感謝美光公司對台灣保持信心，持續投資台灣，也期盼與美光公司持續保持合作夥伴關係。

最後，總統與台灣美光公司員工進行交流，關心員工的工作狀況，並分享政府培育半導體人才的模式及經驗，希望為台灣的半導體產業攬才、留才。

與會者包括王美花、科技部中部科學工業園區管理局局長許茂新、美光企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉等人都出席這項活動。（編輯：張均懋）1110707