蔡英文不放棄徵召林佳龍選新北市 決戰侯友宜

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（中央社記者溫貴香台北8日電）民進黨13日中執會可望徵召前交通部長林佳龍參選新北市長、衛福部長陳時中參選台北市。黨政人士今天表示，黨主席蔡英文一開始就鎖定林佳龍參選新北，且不放棄多次徵詢溝通，盼林佳龍在黨最艱困的選戰中，為黨承擔。

民進黨選舉對策委員會預計近日再次開會確認雙北市長人選，預計13日中執會通過。

黨政人士今天受訪表示，參選新北市長第一人選鎖定林佳龍，有幾個原因，第一，目前黨內可戰之人民調上以林佳龍居首，堪稱是實力最堅強的選手；第二，在新北市目前林佳龍所屬的正國會黨公職實力強，立法院長游錫堃2014年參選新北市長基層曾經整合過一次，且林佳龍擔任過台中市長、交通部長、新聞局長等重要職務，不僅接地氣，也最能團結黨內。

第三，目前局勢不好，防疫當前、經濟影響民生物價高漲、加上民進黨提名縣市長參選人陸續爆發學歷抄襲、遭控索賄等爭議，執政團隊內部近期被點名的政務官紛紛表態不選、在地立委也以時間不足為由「不選了」，給外界找無人的印象。

黨政人士說明，2022年這場選戰，蔡英文一開始先鎖定林佳龍參選新北市，將新北市視為總統選舉的前哨戰，黨內須推派最強的戰力，但一開始，林佳龍希望培養在地優秀立委，但情勢演變至今，其他縣市參選人陸續爆發爭議，且政治效應持續發酵，當務之急必須穩住新北，在這個最困難的時刻，林佳龍若願意為黨承擔、披掛出征，無私的奉獻，才能也是最能感動人心。

黨政人士透露，林佳龍從學運世代、台中十年磨一劍到擔任交通部為太魯閣號事件一人一肩扛起請辭負責，蔡英文了解也看準林佳龍的這種性格，因此一開始新北市長人選就鎖定林佳龍，且不放棄不斷溝通、徵詢，盼化解林佳龍心中為何而戰的疑慮。

該人士表示，因先前陳時中均以防疫為重，未正式表態參選，林佳龍率先表態競逐首都市長且不考慮其他縣市，但林佳龍也多次公開表示，陳時中若要參選，會全力支持。

據指出，對於參選台北市長部分，陳時中與林佳龍在民調上兩人互有優勢，蔡英文在徵詢林佳龍後，也徵詢陳時中，陳時中表態參選，且征戰台北市，但林佳龍即使不選北市，也不一定要選新北。

另一名知情人士也說，蔡英文認為只有林佳龍可以牽制侯友宜，若新北市開票不如預期，恐將造成執政困境，外界憂慮會提前跛腳﹐因此蔡英文親自出馬，不放棄與林佳龍持續溝通，也看準林佳龍的性格會以大局為重，為黨承擔、奉獻。（編輯：蘇龍麒）1110708