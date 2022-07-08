蕭美琴：烏克蘭與台灣的生存 攸關全球安全繁榮

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（中央社記者陳韻聿維爾紐斯8日專電）駐美國代表蕭美琴7日說，她出席立陶宛美國建交百年論壇象徵跨大西洋與太平洋地區三角夥伴關係在捍衛自由與共享價值的重要性，並凸顯烏克蘭與台灣的生存都是攸關全球安全和繁榮的議題。

她指出，台灣海峽對岸採取的霸凌和恫嚇策略包括孤立、邊緣化台灣，並避免台灣成為國際議題，但台灣的生存事實上攸關全球經濟運作以及供應鏈韌性等促成全球繁榮的必要條件。在這個脈絡下，台灣的自由攸關所有人的自由，一如烏克蘭的自由最終是與所有人的自由有關。

蕭美琴強調，雖然台灣是相對年輕的民主政體，但台灣民眾了解自由「有價」，也就是必須付出代價捍衛、爭取。在地緣政治層面，台灣得應對流氓，而這個流氓宣稱台灣屬於他，若台灣不認同，流氓就威脅要摧毀台灣。

蕭美琴說，烏克蘭及其他被迫面對極具侵略性、極權專制鄰國的國家，遭遇的威脅想必也具類似邏輯。在這類情況下，為支持霸凌受害者，最重要的是確保像台灣、烏克蘭這樣的國家不被孤立、邊緣化，且擁有朋友。

蕭美琴提到，她已向出席論壇的烏克蘭國會議員表達，烏克蘭是為全球所有熱愛自由的人奮鬥，它的生存也攸關台灣和許多為自由而戰的人們的生存。

台灣感念國際友人的支持。蕭美琴說，她必須大大感謝立陶宛，也感謝來自捷克、波蘭和其他國家的朋友。

蕭美琴提到，一如立陶宛，台灣也十分需要與美國維持強健的夥伴關係，對美關係也是確保台灣安全繁榮的關鍵。身為駐美代表，她除了持續致力深化、拓展台美夥伴關係，也欣見美國近年來更將這樣的夥伴關係擴展至支持台灣與第三國的關係，台立關係就是個好例子。美國國務院歐亞事務首席副助卿霍根（Dereck J. Hogan）在論壇的發言也再次確認這一點。

霍根7日出席致詞時提到，美國支持立陶宛與台灣發展經貿、文化關係，並譴責北京對立陶宛的政治、經貿脅迫，重申美國將協助立陶宛應對。

蕭美琴指出，很遺憾，立陶宛被迫為與台灣交往付出代價；大尾流氓威脅的不只是台灣，還有任何想與台灣當朋友的人，流氓的行為模式就是如此。

她說，對抗這類現象的唯一方法就是團結一致：想在免於霸凌且安全、和平、可發展繁榮生活的環境生存，所有人就必須堅定團結一致。

蕭美琴強調，這就是為什麼台灣組成代表團出席論壇：這不僅是為了感謝立陶宛友人，也是為了與其他國際夥伴鞏固、發展團結合作的基礎，這些夥伴都信奉以規則為基礎的國際秩序。

蕭美琴提到，國際間的競爭也包括價值觀與論述、甚至如何運用科技的競爭。中國宣稱只有他們的體系能有效打擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、發展經濟；北京傾向視科技為操縱、監控社會，而非促進社會進步的工具。

蕭美琴指出，熱愛自由的國家必須更努力採取行動保護自己，並發展真正有助社會進步和所信奉價值觀的工具。一如歐盟，台灣也在探索反制經貿脅迫的工具、發展有助經濟多元化的平台和機會，以降低台灣對外部經貿脅迫的曝險程度、減少台灣經貿對專制政權的依賴。這是她在華府的工作項目之一，她也呼籲其他珍視自由的夥伴與台灣一同努力。

除了在論壇的發言，蕭美琴出席論壇聯合記者會時提到，她訪問立陶宛的目的包括感謝立方在台灣存續關鍵時刻向台灣伸出友誼之手，以及向烏克蘭傳達台灣的支持。

她提到，烏克蘭驚人的決心和意志力也強化台灣不僅為自己、也為整個區域捍衛自由民主的意願。台灣就位居區域內捍衛自由民主的前線。

她指出，派駐華府期間她常聽到這麼一句話：台灣的朋友就是美國的朋友。她認為這句話適用立陶宛。

蕭美琴說，她在華府感受到立陶宛在當地享有強力支持，因為立陶宛是勇敢、致力實踐其所信奉核心價值的國家，而這些共享核心價值正是台立關係得以密切的基礎。

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今年是立陶宛與美國建交百年，立陶宛國會7日舉行以「自由」為主題的紀念論壇，台灣是唯一受邀亞洲國家，代表團成員包括外交部政務次長曾厚仁以及立法委員邱志偉、林靜儀，蕭美琴擔任團長。

論壇記者會由前立陶宛駐美大使、現任國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）主持，蕭美琴與立陶宛國會外交委員會主席安德利奇涅（Laima Andrikienė）、捷克參議院外委會主席費雪（Pavel Fischer）、烏克蘭國會外委會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）等人一同列席。（編輯：高照芬）1110708