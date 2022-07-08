總統接見美參議員史考特：民主夥伴需深化合作

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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦參議員史考特表示，幾年來，不論是疫情大流行、威權主義擴張，或者是今年俄羅斯入侵烏克蘭，這些全球性的變化和挑戰，「都告訴我們民主夥伴之間必須更加深化合作」。

總統上午在國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人陪同下在總統府接見美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）訪問團，總統致詞表示，這次是史考特參議員首次來台灣訪問，她要代表台灣人民表達誠摯的歡迎。

她說，史考特參議員長期支持台灣，今年訪問立陶宛時特別造訪駐立陶宛台灣代表處，不但成為第一位訪問台灣立陶宛駐處的美國國會議員，也展現出民主夥伴團結相挺的精神。

總統藉這個機會感謝史考特參議員在去年和今年都提出攸關台灣安全議題的法案，台灣也會持續跟美國密切合作，共同維護印太地區的穩定和繁榮。

她表示，這幾年來，不論是疫情大流行、威權主義擴張，或者是今年俄羅斯入侵烏克蘭，這些全球性的變化和挑戰，「都告訴我們民主夥伴之間必須更加深化合作」。

總統感謝史考特參議員在深化台美經貿關係上面的努力，包括在今年5月聯名致函拜登總統，表達對台灣參與印太經濟架構的支持。6月台美21世紀貿易倡議已經啟動，也舉辦了第一場會談，對於未來台美洽簽貿易協定共同規劃出更清晰的藍圖。

總統說，6月底台灣籌組了全球最大的企業代表團到華府出席「選擇美國SelectUSA的投資高峰會」，並且到許多州訪問，尋求赴美投資的更多商機。相信這些互動交流都將為台美合作持續打下深厚的基礎。

史考特致詞表示，向來非常敬佩台灣人的韌性，還有在商業上面的衝勁、努力，以及致力於維護自由等原則。身為一位商人，還有佛羅里達州的前州長，他認為，發展貿易關係是非常重要的一件事情，台美也會因此有機會讓兩國人民能夠享受到非常繁榮豐富的生活，在此也要特別感謝蔡政府持續推動及世界各國的經濟發展。

他身為貿易委員會的一員，希望能夠聽見台灣政界與商界領袖談如何推動台美的貿易關係。身為國防委員會的一員，以及身為一個負責任的美國公民，還有代表佛羅里達州的參議員，希望能夠推動台灣以及台灣人民在自由以及安全方面的努力。

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史考特表示，看到俄羅斯以及中共的作為，就能夠明白台美需要持續努力合作，要讓台灣有辦法繼續捍衛自己的自由、民主，美國以及世界上其他熱愛自由的國家會攜手合作，確保台灣能夠自己決定自己的未來，而不是讓其他國家來干涉。

史考特表示，此行已經到過韓國、日本，現在來到台灣，參訪這三個地方的目標都一致，真心相信這些不同的社會應該有機會能夠過得自由並且繁榮，包括他還有全體美國公民，都會全力支持這樣的目標。（編輯：蘇志宗）1110708