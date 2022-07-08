安倍遇刺 李登輝基金會：譴責暴力祈願早日脫險

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（中央社記者王揚宇台北8日電）日本前首相安倍晉三今天在奈良市演說時遭槍擊送醫；李登輝基金會表示，譴責此等暴力行為，並祈願安倍晉三早日脫離險境，「相信天上的李前總統也正在為安倍祈禱」。

日本放送協會（NHK）報導，日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊送醫。

對此，李登輝基金會董事長李安妮表示，儘管台日目前並無所謂的「正式邦交」，但在眾人的齊心努力下，兩國的「外交」關係卻更加穩固，安倍晉三功不可沒。已故總統李登輝與安倍晉三私交甚篤，於公於私，發生這樣的事情更加令人痛心。

李安妮指出，李登輝基金會月底將與台灣智庫共同舉辦「脫古改新：預約台日下一個50年學術論壇」，回顧與展望台日關係的未來，並已發函邀請安倍晉三擔任大會開幕的演講貴賓。

李安妮說，原本預定在日本國會大選後會確認他出席與否，但現在更重要是請大家一同集氣與祝福安倍晉三，「相信天上的李前總統也正在為安倍祈禱」。

李登輝基金會呼籲，各方減少不必要的激情與揣測，也希望日本檢警慎重看待之，遏止未來再次發生此等憾事。（編輯：蘇龍麒）1110708