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立委憂軍營成破口 國防部：防疫是當前重要任務

2022/7/8 16:32
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（中央社記者范正祥台北8日電）民進黨立委何志偉接獲新兵陳情，關切軍營防疫，希望軍營不可成為防疫缺口，不能淪為「病毒培養皿」。對此，國軍疫情指揮中心今天表示，國軍非常認真落實防疫，防疫工作是國防部當前重要任務，尤其是對國軍健康的重視。

何志偉於立法院中興大樓召開記者會，反映接獲新兵陳情，以新訓單位宜蘭金六結營區為例，擔心軍營防疫制度凌亂，例如並沒有執行天天量體溫、確診感染處置不確實、隔離人員重返營區未確定都有快篩檢驗，以及像是單兵戰鬥教練時塗抹偽裝膏而集體未戴口罩，甚至為了鑑測長官要求新兵忍耐身體不適參加鑑測。

何志偉指出，防疫都很辛苦，軍營不可成為防疫缺口，不能淪為「病毒培養皿」。

國防部今天指派國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉上校，出席何志偉記者會，說明國軍防疫情形，回應立委接獲的新兵陳情。陳怡蓉表示，國軍非常認真落實防疫。

至於何志偉追問軍營確診人數，陳怡蓉未正面答覆，但表示防疫均有列管、滾動式修正。陳怡蓉說，防疫工作是國防部當前重要任務，尤其是對國軍健康的重視。（編輯：蘇志宗）1110708

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