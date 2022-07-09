弔唁安倍晉三 游錫堃：組特使團事宜尊重總統職權

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（中央社記者賴于榛台北9日電）日本富士電視台新聞網（FNN）報導，日本前首相安倍晉三的葬禮將在12日舉行。有關立法院是否組團前往弔唁，立法院長游錫堃說，以往類似狀況會派特使團，相信總統會有所安排，尊重總統職權。

游錫堃上午出席「2022國會新園區設計工作坊成果展」，活動前接受媒體聯訪。

游錫堃表示，聽聞安倍晉三遇剌身亡，感到非常震驚與悲傷，安倍晉三是台灣摯友，非常愛台灣。

游錫堃並透露，當年前總統陳水扁任內，他擔任對日工作小組召集人，時常赴日，安倍晉三只要一有機會，就會安排在自民黨幹事長辦公室會面。現在看到當時相見歡、大家笑容滿面的照片，就覺得很悲傷。

他指出，安倍晉三是日本任期最長的首相，任內無論國防、外交、經濟、內政都做得很好，安倍提出刺激經濟的三隻箭，也成為台灣相關研討會的討論主題，顯示安倍的主張不只對振興日本有貢獻，在國際上也是備受推崇。

游錫堃指出，安倍原本答應等疫情緩和、選舉過後就會來台灣訪問，並赴立法院專題演講，只是現在已不可能實現，台灣民眾將永遠懷念安倍晉三。（編輯：郭無患）1110709