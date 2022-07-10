參選起手式？陳時中一早陪蘇貞昌視察台北市社宅案

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（中央社記者陳俊華台北10日電）民進黨今天將召開選對會，擬徵召衛福部長陳時中參選台北市長。陳時中今天一早陪同行政院長蘇貞昌視察台北市社會住宅建案，被視為參選起手式；但陳時中面對媒體追問時語帶保留說，「一切都還沒定案，定案後再跟大家報告。」

蘇貞昌上午與陳時中、內政部次長花敬群、營建署長吳欣修等人，視察「中央興辦文山景美社會住宅預定地」，在民進黨提名前夕，陳時中陪同蘇貞昌視察台北市建設，備受外界高度矚目。

民進黨選對會今天下午將開會討論雙北市長提名案，蘇貞昌受訪時表示，「現在各就各位、精彩可期」，陳時中、林佳龍都是他的閣員，對他們的能力、經驗非常熟悉，如果能當市長，必會有一番作為。

蘇貞昌說，疫情爆發以來，指揮中心已經成立903天，這兩年多來陳時中很辛苦，面對各種變種病毒肆虐，一再應對有方，有節奏地讓民眾能團結合作，一起走過疫情最困難的階段，「關關難過、關關過」。

蘇貞昌表示，現在來到回復正常生活前的關鍵時段，疫情逐漸趨緩，出入國境的人數，已經從入境每週2萬5000人提升到4萬人，可見防疫工作在困難中，非常有成就。

蘇貞昌說，陳時中領導衛福部，不只在防疫，在育幼、長照等各方面有成就，在興建社會住宅時，衛福部力爭要設有長照、幼托。目前看到幼托預算從總統蔡英文上任的新台幣150億元、今年800億元到明年1000億元；長照預算也從原本的50億元到今年的600億元。

蘇貞昌指出，即將發放的擴大租金補貼，也從12萬戶增加到50萬戶，陳時中特別針對弱勢、育兒家庭大力爭取。今天來看要興建的社會住宅，也要聽聽陳時中對於如何設置長照、幼托的意見。

此外，蘇貞昌也說，新北市今年的選戰大有可為，民進黨、蔡總統支持度，是2018年的近2倍，且林佳龍的學經歷完整、論述能力一流，必能在選戰中有作為；但要等選對會做出決定後才能確定，他個人是對陳時中、林佳龍認識，才特別有期待。

陳時中則表示，希望社會住宅能對在地安老、幼兒照顧都有所幫助，也一直跟內政部討論相關議題，今天有這樣的建設案當然要來關心。至於民進黨的台北市長人選是徵召案，一切都還沒定案，定案後再跟大家報告。

至於近期國內疫情發展，陳時中表示，跌破萬例會比較快，依現在的速度會平順地往下走，維持一定的個案數對整體社區防禦力，會是比較好的情況，不要突然爆發、引發醫療需求不足即可；至於口罩放寬會比較晚一點。（編輯：林淑媛）1110710