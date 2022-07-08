蔡英文約見林佳龍態度鬆動 民進黨雙北擬「龍中配」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北8日電）民進黨選對會擬於7月10日開會討論雙北市長徵召案，黨政人士今天透露，林佳龍選新北市長出現曙光，10日前作最後決定；台北市長以衛福部長陳時中呼聲最高。民進黨秘書長林錫耀表示，下週三（13日）將會決定雙北市長人選。

民進黨主席蔡英文中午在官邸3度約詢林佳龍，與會的選對會成員包括民進黨秘書長林錫耀、民進黨前秘書長洪耀福、桃園市長鄭文燦等人，會談時間約從中午12時20分進行到下午13時20分結束，經過約1小時的懇談，充分交換意見，讓林佳龍參選新北市長一局出現曙光。

黨政人士下午受訪表示，總統已第三次約詢，林佳龍今天在會中沒有說「NO」，但表示，要回去與團隊成員、家人討論溝通；同時，黨的部分，也必須進行內部溝通，進一步徵詢老縣長、現任行政院長蘇貞昌的意見，黨內要全方位進行整合、如何布局團結打贏這場選戰。

該人士說，蔡英文對林佳龍有鼓勵、有期待，為何要林佳龍參選新北市長有幾點理由，第一，民調最高；第二，林佳龍從個人條件到從政資歷最能團結黨，新北市就是正國會、英系、蘇新系等派系，「林佳龍選等於民進黨選」，不是任何個人或派系問題就是黨要打這一仗。

第三，蔡英文表達會親自「撩落去」的態度，因為她曾經參選過新北市長，最熟也會把新北選舉當作自己的選舉，擔任最重要的輔選角色。

第四，2022年地方首長選舉，桃園、台北兩地的選舉可能會陷入對手攻擊狀況採取防守姿態，但林佳龍具有政策論述能力，可以主導議題，帶領首都圈擘劃城市治理願景，反守為攻，加上國民黨新北市長侯友宜可能是2024藍營總統參選人，希望林佳龍可以扮演領頭羊，主導議題才不會陷入被動，只是被攻擊，能夠扮演牽制侯友宜的重要角色。

此外，知情人士表示，黨的雙北整體布局就是「龍中配」，加上基桃形成一個首都圈的概念，且林佳龍是民進黨中生代的佼佼者，藉由這一次一起打仗，形成一個最強的接班梯隊，因此，告訴林佳龍這一局絕對不能缺席，這攸關整個接班團隊的布局，黨主席也是基於為黨培養人才的角度出發，希望林佳龍為黨承擔，有助於黨未來的發展。

黨政人士表示，林佳龍認為個人得失事小，但黨的成敗事大，會朝總統整體布局、以大局著想，但他表示，先前已經表態參選台北市，這樣的調整，必須要有更多的討論，包括團隊、家人、黨內進一步討論，怎麼樣形成更好的布局，他會在下次選對會議（10日）、本週日前將作出最後決定。（編輯：蘇龍麒）1110708