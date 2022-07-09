藍新北台中壓軸提名 侯友宜成領頭羊多縣市盼串聯

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）新北市長侯友宜雖然尚未宣布競選連任，但最晚全代會前將提名，國民黨內認為侯友宜可望是年底選戰的領頭羊，部分藍營縣市長參選人希望選戰開打後邀侯友宜站台，與新北市串聯打選戰。

國民黨備戰年底縣市長選戰，目前僅剩嘉義縣、澎湖縣新北市、台中市尚未提名，儘管侯友宜尚未宣布競選連任，近日還傳出曾有直攻2024年總統的打算，但他投入年底選戰態勢明顯，8月底前全代會可望提名。

身為藍營聲望最高的縣市首長，侯友宜可望成為年底選戰領頭羊角色，據了解，有藍營縣市長參選人期盼能與新北市串聯打選戰，邀侯友宜站台，拉抬選戰氣勢；黨內人士也說，高人氣的侯友宜到全台各地輔選，確實有助於拉抬選情，若能與各縣市串聯、連線，更有助於提升藍營整體團結氛圍。

不過，面對即將產生的民進黨對手、前交通部長林佳龍的挑戰，地方人士說，侯友宜的政績有目共睹，連任機率仍大，但選戰瞬息萬變，還是要謹慎，國民黨主席朱立倫當年爭取連任新北市長時，民進黨派出現任立法院長游錫堃挑戰，僅小贏2萬多票，侯友宜這次也將面對與游錫堃同為綠營正國會派系的林佳龍，也要非常小心。

至於在台中市長盧秀燕的部分，相關人士指出，市府團隊不會去分心思考何時宣布連任的問題，目前就是專心市政與防疫，連任一事，尊重黨中央的安排。

年底縣市長選舉，國民黨已提名前立委謝國樑參選基隆市長、立委蔣萬安參選台北市長、前行政院長張善政參選桃園市長、議員林耕仁參選新竹市長、前農田水利署苗栗管理處長謝福弘參選苗栗縣長、立委許淑華參選南投縣長、議員謝龍介參選台南市長、智庫執行長柯志恩參選高雄市長、前立委蘇清泉參選屏東縣長。

新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、嘉義市、雲林縣、金門縣等地區，將由現任黨籍縣市長力拚連任；至於嘉義縣、澎湖縣尚未完成提名，原本有意參選的學者歐崇敬也回絕黨中央約見，黨內繼續勸進副秘書長王育敏。澎湖縣長賴峰偉爭取連任，但澎湖縣議會副議長陳雙全也有意參選，黨中央還在持續協調中。連江縣則是開放參選，不提名特定人選。（編輯：林興盟）1110709