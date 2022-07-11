悼念安倍晉三 朱立倫：台灣永遠的好朋友

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（中央社記者王承中台北11日電）國民黨主席朱立倫今天前往日本台灣交流協會悼念已故日本前首相安倍晉三。朱立倫表示，安倍前首相是台灣永遠的好朋友，家族歷代也都是台灣的好朋友，跟國民黨也有深厚的情誼，他特別前來表達敬意並譴責暴力。

朱立倫今天下午在黨副秘書長王育敏、謝衣鳯、江俊霆、國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人陪同下，前往日台交流協會獻花悼念已故日本前首相安倍晉三。

朱立倫在事後接受媒體聯訪時表示，安倍前首相是台灣永遠的好朋友，家族歷代都是台灣的好朋友，跟國民黨也有深厚的情誼，他特別前來表達對安倍前首相的敬意，並譴責暴力，希望大家一同安慰安倍前首相的家屬。

對於桃園市長鄭文燦稱新北市長侯友宜沒有太強，朱立倫表示，如果鄭文燦覺得侯友宜不強，有膽就自己來選新北市長，何必硬推別人。

朱立倫指出，今天就是因為侯友宜強，獲得新北市民的肯定跟認同，所以民進黨才會東推一位、西推一位，最後好不容易推出前交通部長林佳龍來選，鄭文燦不必講這些風涼話。

針對桃園市長選舉，朱立倫表示，選民會選擇最優秀、最值得信賴的候選人，絕對不會為了鄭文燦想當行政院長，就把選票投給論文從頭到尾都抄襲的候選人。

朱立倫指出，國民黨在全台的提名，都是提名最優秀，且最能夠獲得選民認同的候選人，地方選舉最重要的就是選最優秀、最實在、最認真且最誠實的候選人。

媒體詢問，黨內似乎對於下半旗悼念安倍晉三有不同意見？朱立倫表示，相信大家都是透過各種方式表達對安倍前首相的追思跟感謝。（編輯：蘇志宗）1110711