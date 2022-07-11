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安倍晉三遇刺 日本統一教：犯嫌母親是教友

2022/7/11 15:02
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（中央社東京11日綜合外電報導）從統一教改名為「世界和平統一家庭聯合會」日本教會會長田中富廣今天說，槍殺前首相安倍晉三的犯嫌山上徹也母親是教友，如果警方有要求的話會配合調查。

安倍晉三8日到奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台時，遭槍手持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。41歲犯嫌山上徹也供稱，母親因為沉迷宗教團體破產，所以他對在國內推廣該團體的安倍抱有恨意。

日媒ABEMA NEWS報導，田中富廣今天舉行記者會，開頭先為安倍默禱。他說，這次的暴行是絕對不被容許的行為，令人感到強烈憤怒。

他說，事發後不少媒體報導山上供稱犯案動機是對「特定宗教團體」抱持恨意，讓外界臆測這個團體是否就是他們，所以決定出面舉行記者會。

田中說，山上不是他們的教友，也不存在過去是教友的紀錄；山上的母親則是他們的教友，至今大概以每個月一次的頻率參加他們的活動。

至於山上犯案動機的母親捐款問題，田中說，由於警方正在調查中，無法在今天的記者會上說明，「如果警方提出要求的話，我們會全面配合調查」。

每日新聞報導，談到該團體跟安倍間的關係，田中說，安倍不是他們的教友，也沒有擔任他們的顧問。

日本電視台報導，在今天這場記者會上，世界和平統一家庭聯合會表示，知道山上母親經濟破產，有關之後有沒有要求高額捐款，並沒有留下任何紀錄。

不過，被問到如果明知教友破產，還是會要求捐款或是催促或堅持嗎？田中說，站在知道教友破產的立場，不會再拜託或要求對方捐款。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110711

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