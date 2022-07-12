中國飛彈護衛艦現蹤花蓮外海 距我方鄰接區海域僅10浬
2022/7/12 12:47（7/12 12:59 更新）
軍方人士表示，一艘中國飛彈護衛艦10日中午經花蓮港外海35浬，由南往北航行，距鄰接區海域僅10浬。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者盧太城台東縣12日電）軍方人士今天表示，一艘中國飛彈護衛艦10日中午經花蓮港外海35浬，由南往北航行，距鄰接區海域僅10浬，海軍和海洋委員會海巡署艦艇接近監控。
中華民國領海及鄰接區法規定，中華民國鄰接區為鄰接其領海外側到距離基線24浬間海域。
國防部發言人孫立方告訴中央社記者，有關台海周邊機、艦動態，國軍運用聯合情監偵手段可完全掌握並適切應處。此外，當共軍軍機、軍艦航經台海周邊時，國防部會考量全般區域情勢，適時公布相關訊息。
海軍人士說，6月底到7月初中國人民解放軍減少在花東外海出現，原因不明，這半年海測船和情報船也少出現。
不過，3艘俄羅斯軍艦1日上午在台東縣蘭嶼鄉東南方39浬，由南往北航行；11日下午4時許美軍驅逐艦經蘭嶼東南方45浬，由北往南航行。（編輯：李明宗）1110712
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