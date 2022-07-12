瓜國大使館贈畫台大兒醫 盼下一代永續台瓜友誼

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瓜國駐台大使館今天捐贈一幅瓜國知名藝術家卡德納斯（Mod Cárdenas）的畫作給台大兒童醫院，盼藉此表達對台灣的友誼與感謝。中央社記者黃雅詩攝 111年7月12日

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（中央社記者黃雅詩台北12日電） 瓜國駐台大使館今天捐贈一幅瓜國知名藝術家卡德納斯（Mod Cárdenas）的畫作給台大兒童醫院，盼藉此表達對台灣的友誼與感謝。

瓜國駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）致詞時表示，台瓜有長達超過60年邦誼，他相信下一代會持續強化此一友誼，這就是為何瓜國想捐贈一個具代表性的藝術品給台大兒童醫院，「希望將來我的兒子、孫子及所有年輕世代，每看到這幅作品，都會記得台灣與瓜地馬拉間的友誼。」

葛梅斯並對台下出席的多位台大醫院醫生表示，台大醫院從2016年開始，就與國合會合作專案，改善瓜地馬拉產婦與新生兒的衛生醫療情況，「我想說的是，你們的幫助真的拯救了我們國家很多條寶貴生命。」

卡德納斯是瓜地馬拉知名藝術家，葛梅斯說，此次捐贈藝術品「慶祝（The Celebration）」，主色藍色是象徵瓜地馬拉的顏色，藍色代表平靜，也是天空和海洋的顏色，因為瓜地馬拉位在兩個海洋之間。

卡德納斯今年初曾受到瓜地馬拉駐台大使館及中美洲經貿辦事處共同舉辦的「在台拉美藝術人特展」邀請，首次在亞洲展出畫作與雕塑創作。

今天出席捐贈儀式的包括台大醫院副院長王亭貴、台大醫院兒童醫院院長黃立民、聖露西亞駐台大使大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）、中美洲經貿辦事處副主任葉佳文、台大醫院國際醫療中心執行長朱家瑜等。

友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）5日出席一場台灣捐贈輪椅輔具儀式時，曾讚台灣是唯一真正友邦，並邀請總統蔡英文前往訪問，參加台灣贊助興建的「奇馬特南哥醫院」啟用典禮。

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目前「2022中南美友邦經濟合作及商機考察團」17個來自台灣的廠商正在瓜地馬拉考察採購及投資商機。

台大醫院與國合會合作「瓜地馬拉運用醫療科技提升孕產婦與新生兒保健功能計畫」，計畫緣起於瓜國第一夫人瑪洛晶（Hilda Patricia Marroquín de Morales）2016年5月受邀來台擔任總統就職典禮嘉賓，她參訪台大醫院時對於台灣婦幼衛生照護成效印象深刻，促成後續這項台瓜醫療合作。（編輯：翟思嘉）1110712