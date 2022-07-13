遭指林佳龍政策複製貼上 綠營：藍營小雞壓力大

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市議會國民黨團今天批評林佳龍是政策只會複製貼上的參選人；民進黨發言人李坤城表示，林佳龍參選市長帶給國民黨小雞們很大的壓力，所以才會一直開記者會攻擊林佳龍。

國民黨團今天在市議會召開記者會批評民進黨新北市長參選人林佳龍是「林」時抱佛腳。連政策都想原封不動搬來新北，新北拒絕一個自我抄襲，只會複製貼上的參選人。

國民黨團書記長廖先翔表示，衛福部長陳時中之前說「趕不上就祝福上車的人」，而林佳龍也認同這樣的說法，林佳龍現在根本是上錯車，原本想要坐的是往台北的列車，卻委屈求全轉換月台。接受徵召後又心心念念台北市，根本是不準時，大脫班，又搭錯車。

黨團副書記長江怡臻表示，林佳龍把規劃台北市的政策變成新北市的政策，就像是論文改標、自我抄襲，這樣複製貼上的做法，沒有辦法讓新北市變得更有光榮感、幸福感。

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民進黨發言人、新北市議員李坤城表示，林佳龍參選新北市長，帶給市長侯友宜及國民黨小雞們很大的壓力，所以才會一直召開記者會攻擊林佳龍。相信林佳龍會以他交通部長的經驗及政策規劃，能讓新北市的捷運及重大工程都能夠準時上車。

李坤城表示，市長侯友宜在月台上不知往2022還是2024走，現在終於搭上了參選市長的列車，希望侯友宜能和林佳龍來一場君子之爭，相信政策願景是林佳龍的強項，希望侯友宜也能提出未來新北4年發展的願景，而不是想中途跳車落跑。（編輯：李錫璋）1110713