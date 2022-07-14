林佳龍競辦：找錢找地助國道林口交流道增設匝道

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市長參選人林佳龍競選發言人李坤城今天表示，國道1林口交流道增設匝道，時任交通部長林佳龍協助找錢又找地，為新北解決問題；市長侯友宜說，計畫核定時林佳龍已卸任。

民主進步黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城今天以新聞稿表示，林佳龍在交通部長任內，核定林口交流道增設南出北入匝道，當時市長侯友宜市長還感謝林佳龍。

李坤城表示，西元2020年9月林佳龍前往林口交流道視察時，瞭解新北市需要增設林口交流道的北入匝道，當場指示高速公路局要積極替新北市政府尋求解方，甚至要求高公局不惜自拆部分鄰近交流道的辦公廳舍，也要找出路廊。

李坤城說，當時評估需要新台幣19億餘元工程預算，林佳龍也指示由國道基金負擔。林佳龍協助找錢又找地，為新北市解決問題，侯友宜也當場感謝林佳龍，在地新北市議員也對中央的協助表示感謝與肯定。

李坤城說，另外，國道1五股交流道改善工程，也是在蘇貞昌擔任行政院長、林佳龍擔任交通部長時核定計畫，並補助新北市新台幣7億餘元預算，當時侯友宜也感謝中央的協助。

李坤城說，林佳龍擔任交通部長時，對新北市的協助，並不會特意拿出來說，但侯友宜團隊不該「吃果子卻砍樹頭」，由新聞局長張愛晶帶頭抹黑林佳龍。

侯友宜上午接受聯訪表示，林口交流道的塞車問題長久未解決，當初交通部只解決桃園地區南出匝道的問題；後來，交通部視察林口時，他代表林口地區市民強烈抗議「不能厚此薄彼」，要求林口交流道需興建南出、北入的匝道；當民國110年7月建設計畫核定時，時任交通部長林佳龍已經離開交通部。

至於國道1五股交流道議題，侯友宜說，民國105年5月25日市府自籌預算提出改善工程計畫並提報中央，這與108年交通部長林佳龍到任有何關係。

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市府新聞局長張愛晶透過新聞稿回應表示，交通部當年未先顧及新北市林口居民的需求，厚此薄彼跳過林口，替桃園市規劃高速公路南出往桃園的匝道。新北市據理力爭，主張林口交流道應一併討論南出北入，交通部均不採納。

她說，林佳龍在交通部任內，前往林口交流道視察時，侯友宜現場力主應全面檢視，即使明知道是自己再三據理力爭，對長官還是需要禮貌上說謝謝，這是人之常情。（編輯：方沛清）1110714