疫後數位轉型 台灣與友邦向國際分享經驗

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（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）聯合國永續發展高階政治論壇舉行之際，國合會與駐紐約辦事處邀請台灣與友邦等國代表分享推動數位轉型的經驗，為COVID-19疫後時代加速實現永續發展目標尋求解方。

聯合國5日至15日在紐約舉行年度永續發展高階政治論壇（HLPF），探討從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重建美好並推動全面落實聯合國2030年永續發展議程，聚焦17項永續發展目標（SDGs）中的優質教育、性別平等、海洋生態、陸域生態及夥伴關係。

鑑於COVID-19加快數位轉型，財團法人國際合作發展基金會與駐紐約辦事處配合HLPF主題，今天合辦「邁向永續之路：COVID-19後疫情時代結合更具包容性與創新之數位轉型」視訊研討會。

國合會秘書長項恬毅致詞時說，COVID-19大流行期間，數位科技讓人們保持連結，但也出現惡意網路攻擊、社群媒體濫用；科技創新協助世界控制疫情，卻有假新聞製造不必要的恐慌；科技與資訊讓人類更有機會迎接美好未來，但也帶來更多難以預測的風險。

他表示，開發中國家數位資源較少，和已開發國家相比仍保有優勢，因為這些國家手機廣泛使用、民眾更願意接受行動支付等金融科技平台，已跨過技術與基礎建設門檻，有機會加速邁向數位未來。

駐紐約辦事處長李光章呼籲透過政府、政府開發援助（ODA）機構及私部門形成的夥伴關係，應用創新解決方案，確保數位轉型具有符合全球永續發展需求的包容性。他說，台灣創新能力與數位競爭力國際評比名列前茅，是促進數位合作方面值得信賴的夥伴。

李光章提到，台灣預定9月提出第2部落實聯合國永續發展目標的「國家自願檢視報告」（VNR），將更全面呈現台灣落實聯合國2030年永續發展議程的成果。

研討會邀請史瓦帝尼、聖克里斯多福及尼維斯、國合會、美國國際開發總署（USAID）、全球漁業觀測站（GFW）及台灣地理資訊系統軟體開發商崧旭資訊代表，共同探討如何在疫後數位化加速時代，運用數位科技為教育、性別平等、環境、醫療等發展面向提供解決方案。

國合會副秘書長李志宏以台灣協助貝里斯家庭與企業建置寬頻網路、替史瓦帝尼女性開辦數位金融識讀課程為例，說明台灣協助友邦推動數位轉型的貢獻。

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史瓦帝尼資通訊科技部代表德拉米尼（Andreas Sifiso Dlamini）提到，史瓦帝尼推動教育數位化，台灣出力甚多。當地約70%中學實驗室配備電腦，但小學尚無相關建置，挑戰猶存。

聖克里斯多福及尼維斯衛生、資通訊、娛樂、創業暨人才發展部代表奇佛頓（Eurta Chiverton）說明推動數位化政府成果，提到COVID-19大流行期間，巡迴病毒檢測是透過網路安排，全國大選也採用線上競選，達到減少人群接觸的目標。（編輯：郭中翰）1110715