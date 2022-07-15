總統肯定八歌浪團隊獲葛萊美 力挺更多台灣文創

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總統蔡英文（右）15日在總統府接見台灣首座葛萊美獎八歌浪Pakelang團隊，和設計師李政瀚（中）、于薇（左）合影。中央社記者謝佳璋攝 111年7月15日

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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天接見獲得台灣首座葛萊美獎的「八歌浪Pakelang」團隊時表示，感謝他們把世界級的榮耀帶回台灣。她說，政府將支持更多的台灣文化創作，開拓更廣大的國際市場。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維、文化部長李永得等人陪同下在總統府接見八歌浪Pakelang團隊，總統致詞表示，葛萊美獎被稱作是音樂界的奧斯卡，是全球最具影響力的音樂大獎，這次是台灣首度獲得葛萊美獎，感謝大家把世界級的榮耀帶回台灣。

她說，看到八歌浪專輯得獎的封面是用台灣東海岸作為主要的設計概念，用立體方式呈現台灣山海之美，表現出人們站在山脈上，面向大海高歌的意象，非常具有巧思，也非常具有台灣的特色。

總統感謝專輯的創作者董事長樂團、蔣爸（蔣進興）、第二代的馬蘭吟唱隊，他們將台灣獨特的傳統文化阿美族部落古調，加上新元素，如電子、搖滾，新舊融合，碰撞出許多火花，也讓台灣的文化及藝術創作，在國際上展現出耀眼的成果。

總統說，這兩個創作團隊都是老朋友，去年阿美族歌者郭英男百年冥誕，蔣爸與馬蘭吟唱隊在總統府前的國慶光雕展帶來了「百年相傳」的開場表演，向郭英男致敬，讓大家印象深刻，也具體呈現承先啟後的意涵。

總統進一步表示，董事長樂團與她有多次合作，董事長樂團非常用心把台灣的在地文化特色，融入音樂創作當中，積極走向國際舞台，也讓世界看到台灣，董事長樂團曾經在紐約大都會球場，帶著臉譜彩妝演出歌曲「眾神護台灣」，具體展現出愈在地、愈國際的精神。

總統蔡英文15日上午接見台灣首座葛萊美獎「八歌浪 Pakelang」團隊，董事長樂團、蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊現場演出「飲酒歡樂歌」、「拜訪歌」、「珍重再見」等曲目。中央社記者謝佳璋攝 111年7月15日

總統還感謝專輯的發行公司風潮音樂，及音樂界、文化界許多先進的努力，因為眾人多年的耕耘，累積了堅強的實力，才有今天的成果。

總統說，這幾年來政府也積極投注資源，支持開發更多類型的本土語言、音樂創作，透過成立文化內容策進院，大力推動與投資文化內容產業，支持更多的台灣文化創作，支持他們走向世界，開拓更廣大的國際市場。

總統表示，台灣有這麼多出色且充滿創意的人才，她相信，未來台灣的音樂及文化創作一定會繼續在國際舞台上發光發熱，希望所有人一起繼續努力。

台灣設計師李政瀚與于薇以「八歌浪Pakelang」專輯獲得第64屆葛萊美獎最佳專輯包裝設計獎，李政瀚致詞時表示，有這個機會站上國際舞台，覺得非常開心，能夠讓台灣被世界看到，是大家一起努力的結果。

李政瀚也表示，很感謝中央社、文化部駐洛杉磯的人員，讓他們在人生地不熟的洛杉磯、拉斯維加斯移動，並順利回台；他還感謝台灣書院，以及中央社記者林宏翰，在第一時間將這個消息帶回台灣。（編輯：翟思嘉）1110715