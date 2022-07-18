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臉書秀豐原美食湯包麵線 蔡總統：香菜一定要加

2022/7/18 20:58
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（中央社記者葉素萍台北18日電）總統蔡英文今天在臉書秀台中豐原美食，她說，沒當總統時，曾經在豐原租房子，很喜歡在地的鮮肉湯包，今天回台中，一定要再回味，看到隔壁在賣麵線，也忍不住多帶一碗回去，「當然香菜是一定要加的」。

蔡總統晚間在臉書，大秀台中豐原美食，並標註「立麒鮮肉湯包、黃家麻辣麵線」。

她透露，以前還沒當總統時，曾經在豐原租房子，那時候很喜歡吃豐原這家鮮肉湯包。今天回到台中，一定要再來回味。

蔡總統說，沒想到湯包店的老闆，對她來吃湯包印象深刻，他竟然還記得，她以前都習慣坐最角落位子。

她說，買完湯包，剛好看到隔壁家在賣麵線，忍不住多帶一碗回去，「當然香菜是一定要加的」，蔡總統不忘標註台中立委蔡其昌「你說對嗎？」

蔡總統說，這幾次，在行程的空檔中買小吃，她都會跟店家多聊幾句，跟疫情期間相比，很高興大家的生意逐漸有起色，也請大家要一起多多支持在地的小吃店。（編輯：林興盟）1110718

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