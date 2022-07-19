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日本跨黨派議員擬7/27訪台 展現友台態度不變

2022/7/19 11:06
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（中央社東京19日綜合外電報導）在中國強化對台灣壓力的情況下，致力安全保障問題的日本跨黨派議員團體成員，正協調27日訪問台灣，預料屆時將就為「台灣有事」（台灣發生事態）做好因應等交換意見。

日本放送協會（NHK）報導，在一直以來致力與台灣發展友好關係的日本前首相安倍晉三過世後，這批日本議員可能希望藉由訪台展現重視與台灣關係的態度並無改變。

目前已知有意訪台議員包括自民黨前幹事長石破茂、前防衛大臣濱田靖一、國民民主黨代表（黨主席）代理執行前原誠司，以及立憲民主黨的渡邊周等人，正就27日起訪問台灣一事展開協調。

就在中國強化對台灣壓力的情況下，訪台日本議員除希望強化跟包括台灣國防部在內的政府相關人士及跟台灣的關係外，預料也將針對「台灣有事」做好因應等交換意見。

至於訪台日本議員是否將拜會總統蔡英文，目前仍在持續協調中。

駐日代表謝長廷12日在臉書發文表示，他與日本國會跨黨派團體「思考日本安全保障之會」餐會，他們一團有7位國會議員將在月底訪問台灣。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110719

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