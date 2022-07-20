彰化喬友大樓防疫旅館火災釀死傷 監院糾正縣府

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（中央社記者陳俊華台北20日電）監委葉大華今天表示，彰化喬友大樓去年大火造成4死20多傷，調查發現彰化縣政府建設處、城市暨觀光發展處缺乏橫向聯繫，喬友大樓防火設施失能，彰化縣府未善盡審查、監督，遭監院糾正。

彰化喬友大樓防疫旅館110年6月30日發生大火，造成4死20多傷，其中1名死者為彰化縣消防局消防隊員陳志帆。

監委葉大華、浦忠成上午舉行記者會。葉大華表示，經過調卷、實地履勘及專家諮詢會議、約詢彰化縣政府、內政部營建署、消防署後，提出調查報告，並在19日內政及族群委員會通過糾正彰化縣政府。

葉大華指出，釀災致人員死傷原因包括，第一，防火區劃失效，防火避難設施不完善、閒置空間管理不當、建築內存放及使用泡棉等易燃物裝修，在火勢增長時，安全梯遭火煙吞噬形成「煙囪效應」，阻斷消防員及民眾逃生。

葉大華說，第二，彰化縣政府建設處、城市暨觀光發展處建管及公安申檢複查機制未落實，缺乏資訊橫向聯繫、勾稽；第三，消防局救災任務未落實三層安全管理機制，有小隊長單獨脫隊、安全幕僚未及時通知人員撤出等情形。

葉大華表示，經調查發現喬友大樓6到9樓變更使用登記、違規變更使用，例如2到4樓排煙室已不存在，8樓及9樓的空調機房、儲藏室改作為客房，9樓排煙室增建廁所、9樓往10樓梯間以木板間隔阻礙通行，申請審查時的隔間數顯與竣工圖間數不符。

調查意見指出，彰化縣政府跨機關協調不周、監督不力，建設處、城市暨觀光發展處末善盡審查監督，且資訊橫向聯繫與勾稽掌握嚴重闕如，導致建築物現況與原核准圖說不一，仍能通過變更使用及登記營業。

調查意見表示，消防局派遣時已知該處為防疫旅館，雖調派10輛防疫救護車及4輛一般救護車到場，並啟動大量傷病患機制，但未調動衛生量能救護車，也未設置大量傷病患集結區。各機關應加強橫向聯繫，規劃大量傷患集結、檢傷、管制、後送等處置機制。

葉大華說，喬友大樓屋齡30年，所有權人或使用人應維護防火避難設施，主管機關得隨時或定期派員複查，但這已經是喬友大樓第4度發生火警。

葉大華表示，因公安申報及抽複查機制不完善，造成公安空窗期，消防員須冒深入火場、入室搜救，卻陷入險境而殉職，彰化縣政府確有怠失。

葉大華指出，彰化縣消防人力不足，消防人口服務比在近3年遠高於全國平均：消防分隊第一梯次到達火場平均人車數、人車比等，都不升反降；當火災發生而人力不足時，也未妥適調度或請求鄰近的台中市政府消防局支援，消防人力、設備都帶充實。

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浦忠成說，這是一系列的致命因素，在火災時所有機關、防疫旅館經營者平常有沒有作好預備，是否依法勾稽、複查、確認等，在這次火災全部打出原形，讓消防人員在這樣危險環境救災，非常遺憾。

另外，調查意見也指出，複合式大樓閒置或停業空間的公安檢查問題，促請行政院督同內政部檢討改進；並應正視基層消防員訴求，建立制度性有效溝通管道，確保消防員權益。（編輯：郭無患）1110720