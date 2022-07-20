蔡英文：挑戰藍連任縣市雖吃力 但團結就會有成績

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（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨主席蔡英文今天說，這次選舉整體環境確實比2018年好一些，但民進黨面對的是國民黨14個執政縣市，很多都是連任縣市長，挑戰連任縣市長確實是比較吃力的工作；她提醒，不要輕忽每一次攻擊，只要團結，最後會有不錯成績。

民進黨今天召開中執會，會前舉行新任中常委、中執委及中評委宣誓就職典禮，由蔡英文監交。

民進黨發言人謝佩芬會後轉述蔡英文談話指出，過去幾週，黨內選舉順利完成，主要的縣市參選人也提名完成，大家辛苦了；這一次的整體環境確實比2018年好一些，台灣逐步度過疫情衝擊，邁向正常生活，打造兼顧防疫與穩定經濟的新台灣模式。

蔡英文說，民進黨面對的是國民黨14個執政縣市，很多都是連任的縣市長，挑戰連任的縣市長，確實是比較吃力的工作。

蔡英文表示，這幾年來，政府推動產業轉型，讓台灣的經濟實力更為堅強，為了讓全民共享經濟成長果實，推動「加薪、減稅、增福利」。為減輕家庭的負擔，發展長照幼托體系，並且提升育兒津貼，實現國中小學「班班有冷氣、校校會發電」。執政的目的，是為了讓台灣有更好的未來，面對年底九合一的選舉，更要團結所有台灣隊友，一起讓國家能夠持續前進。

蔡英文說，黨內在過去幾週，雖然大家有競爭，或者有一些看法上的不同，但基本上，都維持團結態勢。社會在觀察民進黨時也會覺得，民進黨的每個人都很有自己的想法，但民進黨最大的特色，就是當事情定了，大家就團結了。所以，接下來幾個月就是展現團結意志的時候。

蔡英文提醒，在這幾個月時間裡，選舉時都有一連串危機，如果面對危機，處理得好、就得分，處理不好、就失分。不要輕忽每一個挑戰，也不要輕忽每一次的攻擊，更不要輕忽每一次的危機，都要謹慎面對，只要團結，一一解決所面臨的攻擊跟危機，她相信最後會有不錯成績。

蔡英文說，她希望未來，不管在行政、立法部門，都可以堅守崗位，持續推動各項福國利民的改革，擦亮「綠色執政、品質保證」這塊招牌，用禁得起檢驗的執政佳績，開拓新局，承擔民主進步黨顧好台灣未來的責任。（編輯：謝佳珍）1110720