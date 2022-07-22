侯友宜：沒有要連任才需要宣布 選務尊重黨安排

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市長侯友宜今天表示，沒有要競選連任才需要對外宣布，要連任不需要宣布；目前仍專心市政努力做事，屆時市長選舉事務，及與外縣市參選人合影等，尊重黨部的安排。

侯友宜上午接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚 專訪時，被問到最近頻和新北市及外縣市議員參選人拍合影照片，是否等同宣布參選連任。

他表示，作為現任市長，沒有所謂宣布連不連任的問題，沒有要連任才需要宣布，要連任就不需要宣布；目前只想要把握當下好好做事，選民給他4年的任期，要珍惜時間在市政，等正式選舉的時候，尊重黨部的安排。

侯友宜說，外縣市參選人希望合影，會尊重黨部安排時間，盡量滿足配合拍照。只要希望為人民做事，有熱忱、誠心誠意為台灣土地奉獻者，他都心存感恩，並願意互相學習交流、並肩奉獻。

對於民進黨新北市長參選人林佳龍認為新北市需要大翻新，侯友宜說，「大改變已經是現在進行曲」，包括五股垃圾山移除、塭仔圳開發等，受限於選舉包袱與人情考量，50多年來沒有辦法解決的老問題，任內已經透過時間與耐心溝通，解決拆遷問題。

他說，輔導、協調遷移、安置流浪犬都需傾聽意見，甚至宮廟遷移也要「擲筊」請示神明同意，讓遷移更順利。改變需要勇氣，謝謝市民的幫忙與配合，被改變的人也需要勇氣與承擔。

被問到未來是否要朝2024總統選舉邁進，侯友宜說，他是從事公務的學校所培養出來，受到父親身體力行的家教影響，人生追求的目標也是「好好做事情」。他有聽到外界聲音並表示尊重，但不影響內心的想法，知道自己在做什麼才重要。

侯友宜表示，內心很清楚自己的角色，他公務生涯歷經15個職位，所有的職位都是人民給他機會；但職位只是過客並不重要，定位比職位重要，要努力珍惜做事，才符合人民的期待。（編輯：管中維）1110722