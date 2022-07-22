共機頻擾台 趙少康籲勿將台灣當成出氣筒

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）中共軍機、軍艦不斷擾台，戰鬥藍發起人趙少康今天說，美國官員來不來台灣，主動權完全在美國手中；中國大陸如果真有本事，就不要把台灣當成出氣筒，直接找美國洩憤，把航空母艦群開到夏威夷。

趙少康透過新聞稿表示，解放軍的飛機幾乎天天到台灣附近來，軍艦也不時繞著台灣航行，如果有美國大官或國會議員來，解放軍更是卯起來飛得更起勁、更頻繁。最近傳出美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月要訪問台灣，中共更加嚴厲警告，有人甚至放話要求解放軍戰機穿越台灣上空示威。

趙少康說，解放軍飛機、軍艦來多了，台灣人民也習慣了，達不到威嚇目的，而且放狠話威脅只會徒增台灣人民對北京的反感，北京所有對台灣的善意讓利都被軍事威脅抵銷，功能只剩下替主張台獨的民進黨助選拉票，鞏固其政權而已，「吾未見其明也」，真不知道北京是怎麼想的，腦筋怎麼會這麼不清楚。

趙少康指出，「冤有頭 債有主」美國的大官或聯邦參眾議員要不要來台灣，不是台灣能夠決定的，主動權完全在美國手中，台灣又能怎樣，北京對美國不爽卻找台灣出氣，台灣變成受氣包，不是很冤枉嗎？如果真有骨氣、真有本事，就不要把台灣當成出氣筒，直接找美國講理、洩憤。

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趙少康強調，美機美艦在中國大陸、台灣附近繞，說是什麼印太自由航行權，解放軍也可以如法炮製，把航空母艦群開到夏威夷、加州附近去「自由航行」，「以其人之道 還治其人之身」才是大國應該做的事。美國欺負大陸，大陸欺負台灣，柿子挑軟的吃，這是什麼正大光明的行徑，北京還大喇喇的對台灣放話，不會不好意思嗎？

趙少康說，解放軍軍容日盛，連航空母艦都有「遼寧號」、「山東號」、「福建號」3艘了，光在台灣附近繞，威脅台灣有什麼好得意的，遠海長航去繞夏威夷，大力宣揚國威，不相信美國敢真的打，「中國人民真正站起來了」，才是14億中國人引頸盼望的期待。（編輯：蘇志宗）1110722