出席童軍活動 蔡總統不忘提醒18歲公民權複決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北24日電）年底九合一選舉將同時舉行18歲公民權複決，總統蔡英文今天出席童軍總會理事長就職典禮，她提到，如果未來公民權下修到18歲，可以讓更多年輕人有意願、有機會共同參與公共事務，也帶動社會各領域的進步。

中華民國童軍總會今天舉行第27屆理事長暨理監事就職典禮，由卸任理事長林右昌，交接給新任理事長鄭文燦，蔡總統以童軍總會會長身分出席活動。

蔡總統致詞指出，過去6年來林右昌帶領的團隊，讓台灣童軍運動更加蓬勃發展、累積豐碩的成果，例如，爭取第27屆亞太區童軍領袖會議在台灣舉行，雖然後來受疫情影響，以線上方式進行，但因為童軍夥伴的努力，再度爭取到第28屆亞太區童軍領袖會議、2025年在台灣舉行。

蔡總統感謝林右昌積極帶領台灣童軍運動走向世界，她也期許鄭文燦繼續讓世界童軍夥伴更能看見台灣、了解台灣，她希望，童軍運動的推展，能繼續強化跟社會連結，把童軍「人生以服務為目的」的精神，落實在每個計畫當中。

蔡總統並說，她相信，年輕人對公共事務的參與，可以為社會促成更多良善的改變，年底九合一選舉，將一起舉行18歲公民權修憲複決，如果未來公民權下修到18歲，可以讓更多年輕人有意願與機會共同參與公共事務，帶動社會各領域的進步。

蔡總統指出，未來童軍夥伴將投入各行各業，她期待大家在自己的生活團體中可以帶領關心公共事務，讓更多年輕人一起關心社會發展，也為台灣未來帶來更多的創新改變，她期許台灣童軍運動繼續在海內外發光發亮。

卸任童軍總會理事長的林右昌認為，如果問他這6年期間，有什麼小小成果的話，他認為，是讓中華民國童軍所有夥伴成為真正的大家庭、真正變成一個團隊。

林右昌說，他改善總會的財務，從過去比較不穩定，到現在的穩健，也完成非常多制度改革，而他最高興的是，為童軍運動永續發展、埋下無數種子。

新任理事長鄭文燦則說，童軍教育對台灣非常有價值，未來希望更加社區化、多元化、全民化，也能夠有更多的國際參與，林右昌打了非常好的基礎，他對未來的發展有信心。（編輯：楊凱翔）1110724