2024總統大選 柯文哲預測朱立倫一定選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北26日電）有意參選總統的民眾黨主席、台北市長柯文哲說，他正在規劃卸任後的訪美行程，儘管贏的機會很低，還是要拚拚看，並預測國民黨主席朱立倫一定會選、新北市長侯友宜可能脫黨選。

柯文哲接受Yahoo TV「鄉民好瀚」節目主持人黃暐瀚專訪，談到萬安演習，柯文哲說，2019年他去美國時，美國國防部就算給他聽，台灣若要維持人事成本較高的募兵制，國防預算要提高50%，從GDP的2%提升到3%。

柯文哲指出，連他只是台北市市長，美國國防部就這麼誠懇地把數據攤開、一條一條算，他才不相信民進黨政府會不知道這些。

黃暐瀚說，搞不好美國把柯文哲當成未來總統候選人。柯文哲笑著表示，「我去的時候，他們的確是把我當作那個。」

節目最後，黃暐瀚問，柯文哲年底卸任後要做什麼。柯文哲說，大方向已經有了，細節正在規劃，包含何時去美國、去多久、做什麼、拜訪誰，還有要不要去日本或新加坡等。

柯文哲指出，如果是現在來看，2024大選要贏的機會很低，他的資源連別人十分之一都不到，但仍會鼓勵自己，連一日雙塔這麼困難的目標都能達成了，就拚拚看。

談到總統選戰，柯文哲說，會遇到的對手完全不可預測，至於會找誰搭檔參選，應該是問誰要找他搭檔，因為別人也是待價而沽，還是努力去做，不把勝敗掛在心上，這樣會比較快樂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃暐瀚問，侯友宜是否有可能參選。柯文哲沉吟片刻後說，這就很有趣了，「有一個東西我想很久還沒想出來，沒有國民黨的侯友宜長什麼樣子。」黃暐瀚追問，是否代表侯友宜可能會脫離國民黨參選，柯文哲點頭表示，「Maybe」。

黃暐瀚再問，朱立倫一直說不選總統，到底會不會選。柯文哲揮了一下手說，「唉呀，不要相信朱立倫講的話」，他認識朱立倫40年了，朱立倫100%一定會選，只是看要怎麼贏過侯友宜。（編輯：李亨山）1110726