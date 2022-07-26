中市萬安演習順利結束 陳子敬：傳達居安思危

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）中部地區萬安演習今天下午登場，台中市副市長陳子敬在視察後指出，演習過程順利結束，藉由演習向民眾傳達居安思危及有備無患的概念，有助面對突發狀況。

中部地區包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣，於下午1時30分到2時實施萬安演習，其中台中市南屯區豐樂里被選為重點驗證處，行駛車輛聽聞防空警報時，靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員應聽從軍、憲、警及民防值勤人員引導就近實施疏散避難，等警報結束後才可回到車上，民眾若不配合最高可開罰新台幣15萬元。

陳子敬下午先前往南屯區公所聽取簡報，演練執行包括防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制及戰災救護等作業，均在30分鐘內順利完成。警報施放後，陳子敬立即視察道路人車疏散避難情形，並至豐樂里慈濟台中分會靜思堂了解防空避難設施、場所，以及疏散職掌與能量。

陳子敬表示，藉由演習向民眾及各相關單位傳達居安思危、有備無患的概念，相信平時的演練，有助於面對突發狀況時適時因應。

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擔任這次演習的副統裁官中將黃志偉表示，現代武器越來越進步，一旦發生戰爭，往往造成嚴重傷害，盼透過演習讓民眾及政府各單位都瞭解，如發生戰爭遭受傷害時的應變處置作為。

台中市警察局指出，這次演習由豐樂里長蔡奇洲及轄區第四分局事前做好里民宣導，配合將轄內各公、私防空疏散避難設施整備做好，於空襲警報發布後，立即開放供民眾避難使用，確實引導民眾進入防空疏散避難設施實施避難。（編輯：謝雅竹）1110726