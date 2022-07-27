解放軍水聲監聽船持續現蹤 專家：追蹤美日潛艦

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）追蹤潛艇的中國人民解放軍水聲監聽船「天璣星」今天清晨持續出現在綠島外海；潛艦專家王志鵬說，「天璣星」出現的海域相當熱鬧，不僅台灣，美、日潛艦也常出現。

解放軍擔負探測和跟蹤潛艇的水聲監聽船（水下音紋探測船）連續3天出現台東外海，伴隨飛彈護衛艦「黃岡」，這幾天國軍漢光演習，時機敏感。

軍方人士今天上午表示，今天清晨4時，解放軍水聲監聽船「天璣星」出現綠島東北45浬、航向東北；飛彈護衛艦「黃岡」位於蘭嶼東北40浬、航向北，這2艘船艦已在花東外海滯留3天；另外1艘日本籍掃雷艦出現花蓮港東方50浬、航向東南。

曾任潛艦訓練中心教官的備役海軍上校王志鵬接受中央社記者電話訪問表示，「天璣星」主要是追蹤潛艦，「黃岡」飛彈護衛艦則是在一旁伴隨。

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他說，南海經過巴士海峽、綠島外海是到西太平洋的通道，「這個地方的海底很熱鬧，不僅台灣，也是日本和美國潛艦經常出現的地方，各國互相較量，你抓 （追蹤）我的潛艦，我也抓你的潛艦，就像貓抓老鼠一樣，看誰能找到誰的潛艦」。

王志鵬備役海軍上校，曾任潛艦訓練中心教官、海軍總部計畫官、國防部戰略規劃司計畫督導官，現為中華經略國防知識協會研究員，著有「解析台灣發展潛艦的過去、現在和未來：1960-2020年」，今年6月取得北京大學國際關係學院博士。（編輯：陳仁華）1110727