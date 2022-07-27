強化大台北防衛鐵三角 國軍八里海灘反登陸操演

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（中央社記者游凱翔新北27日電）台北港、八里海灘及淡水河口因接近政經中樞，為國軍歷年演習重點，更被稱「防衛鐵三角」，國軍漢光演習今天實施聯合反登陸作戰演習，動員AH-64E直升機、IDF戰機及戰車、雲豹甲車，戍守大台北關鍵防線。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已於5月16日至20日實施完畢，實兵與部分實彈演習25日至29日展開；演習主要流程：第1、2天為「戰力保存、整體防空」，第3天為「聯合截擊」，第4、5天為「聯合國土防衛」。

漢光演習今天進入第三天，國軍各作戰區在各地實施陸海空聯合國土防衛、反空機降、全民總力支援作戰、軍民醫療體系整合、關鍵基礎設施防護、以及聯合反登陸作戰等科目。

台北港、八里海灘及淡水河口接近政經中樞，為共軍執行斬首行動的其中一處突破點，也自然成為國軍歷年演習執行反斬首行動的防衛重點。

漢光演習今天模擬台北港一帶遭共軍武裝直升機及戰轟機攻擊，共軍更以野牛氣墊艇、登陸小艇等機具強行穿越淡水河欲進入政經中樞，國軍部隊分別在台北港、八里海灘及淡水河口實施反登陸演練，強化「防衛鐵三角」。

此次漢光反登陸演練構想內容，當共軍進犯前期，由海軍出動快速布雷艇在鄰近海域先行布雷，並由配備雄風飛彈的海軍光六飛彈快艇實施戒護；陸軍五三工兵群出動M3浮橋車協助關渡指揮部河防營，以汽油桶、爆炸物等方式，在淡水河道設置數道阻絕鏈。

一旦無法完全阻絕敵軍，炸毀關渡大橋也是想定之一，透過沉積橋體與淤積嚴重的淡水河，阻擋敵軍長驅直入；台北港、八里海灘一帶也有國軍守備部隊實施反登陸作戰演練，並出動經國號IDF戰機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機、雲豹八輪甲車、M60A3戰車，在防衛鐵三角戰術要地攻擊敵軍。

記者上午實地前往位在新北八里的挖子尾營區並拍攝八里海灘的反登陸作戰演練。操演開始時，快速布雷挺與光六飛彈快艇共同實施布雷作業，國軍部隊也在台北港一帶實施警戒，並透過UAV無人機觀測八里海灘旁的敵情動態。

演練中段模擬敵軍已突破防線欲登陸上岸，此時守軍接獲指令後快速進入地堡及壕溝，復仇者飛彈車對空戒備，M60A3戰車、CM32及CM34雲豹八輪甲車機動前往海灘防衛作戰，施放多枚煙霧彈、TNT炸藥，揚起陣陣砂塵，場面震撼。

演練最後由空中兵力投入，陸軍航特部AH-64E、UH-60M直升機扮演紅藍軍對抗，空軍2架IDF戰機攻擊敵軍地面部隊，部署於八里臨港大道的後備109步兵旅展開接敵作戰程序。

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第三作戰區政戰主任史順文少將表示，漢光演習運用全民總力、三軍聯合作戰、兵種聯合作戰實際演練，順利擊退敵軍，由於淡水河口、八里海灘與台北港，可能成為敵軍奪取、運用貨輪等方式運載大批部隊上岸，因此除了灘岸守備，國軍在淡水河口至台北市的關鍵路段也部署反裝甲軍備，預判敵軍可能來襲方向與位置，實施阻擋及殲敵作戰。

今天演練均未使用實彈，史順文指出，演練的目的是為了汲取經驗，透過這種方式都能夠達到效果，讓官兵、民眾了解國軍隨時做好各項戰備任務訓練。（編輯：郭無患）1110727