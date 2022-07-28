新書稱讚林彪挨批 陳時中：如實寫出感覺

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）國民黨主席朱立倫昨天批評民進黨台北市長參選人陳時中在新書中稱讚中國共產黨中央委員會前副主席林彪，陳時中今天說，他是如實寫出對各種事物的感覺，犯不著文字獄。

陳時中新書「溫暖的魄力：陳時中的從醫初心」日前上架，遭朱立倫批評書中不先感謝防疫人員與全民的努力，反而去稱讚林彪「帶兵又帶心」等話，令人詫異且無法想像。

陳時中今天上午參觀台灣創價學會至善藝文中心後接受媒體聯訪表示，從年輕到一定年紀，會對各種事物有參與的經驗與感覺，他在書中如實地把這些感覺寫出來，相信現在不是文化大革命的時代，犯不著文字獄。

媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊遭外界酸是「千歲團隊」，朱立倫昨天則回應，在台北市不要特別強調年紀，這樣對陳時中很不公平。

陳時中說，有人年紀大是白活很久，有人則有社會經驗，如何運用適當社會經驗對社會做出貢獻，這是他在努力的。

此外，媒體詢問，怎麼看國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天在臉書上表示，希望大巨蛋將來能舉辦更多棒球賽事。陳時中反問，「打棒球不就是既定的方向嗎？」

陳時中指出，其實他有看到蔣萬安近來針對防疫政策、不孕症等提出許多見解，他擔心若談論這些見解，蔣萬安以後會說他都用抄的，不過蔣萬安說的都是既定政策，是已經在做的事情，不是在演習中或喊口號。

陳時中強調，未來若入主市府，他將用最好的規格與標準檢驗大巨蛋，讓市民享受高規格、高品質的球賽，並讓球員能在安心、有安全保障的環境裡展現多年球藝。

媒體問，蔣萬安競選團隊成員立委費鴻泰、李德維和前立委周守訓都擔任「台灣一帶一路經貿促進協會」的理事，恐有紅統疑慮。

陳時中說，台灣是一個法治社會，若有人疑似從事違反國家政策或違法相關業務，應予以舉報，讓司法還他們清白。（編輯：李亨山）1110728