裴洛西為出訪亞洲興奮 傳美軍為暫定訪台做準備

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天說，她對可能即將到來的亞洲行感到「非常興奮」，但不鬆口證實行程任何細節，包括是否訪問台灣。儘管如此，據報美軍仍籌備台灣行的維安部署。

美國政治新聞機構Politico報導，官方仍未正式確定訪台行程，但根據3名知悉行程計畫的人士說法，美國國防部正在推動相關準備工作。

Politico先前報導，如果成行，裴洛西（Nancy Pelosi）將搭乘美國軍機飛到台北。

美國媒體提到，裴洛西的亞洲行程包括日本、韓國、新加坡與馬來西亞，外界最關注的台灣行則列為「暫定」（tentative）。

裴洛西今天在每週例行記者會被問及此事時，依然以安全考量為由迴避。但根據多名知情人士說法，她率領的國會議員代表團成員包括眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）。

裴洛西告訴媒體，他們希望國會是總統拜登政府印度太平洋戰略的一環，如果他們造訪這些國家，大家會在過程中聽到消息，得知他們的對話，她對此感到「非常興奮」。

拜登與中國國家主席習近平昨天通話，談及議題廣泛，包括台灣。中國官方媒體報導，習近平要求美方恪守「一個中國原則」，並警告「玩火必自焚」；拜登則強調美國政策不變，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定。

Politico報導，裴洛西今天被問到有關習近平的威脅時露出微笑，但拒絕回應。

部分國會議員擔心，如果裴洛西決定不飛到台灣，北京當局會認為強硬言論有用。米克斯今天拒絕談論可能的訪台行程，但似乎也表達這方面的疑慮。他說：「我們不能被任何人脅迫。」

米克斯還說：「習近平和中國最好開始擔心自己侵犯人權的狀況，以及他們對維吾爾人的所作所為，並搞清楚他們要如何在世界舞台上與大家同台競爭。」他談到維吾爾人時，是指中國對維吾爾族穆斯林實行的種族滅絕；但中方否認這類指控。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110730