柯志恩指受到壓力取消行程 會努力夾縫中找出路

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右2）31日上午在國民黨籍議員方信淵（前右）等人陪同下，到岡山文賢市場掃街拜票。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月31日

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩原訂今天下午出席高雄後憲自強大會，但昨晚臨時取消；柯志恩今天說，在高雄跑行程會遭受無形壓力，很艱困，但會努力在夾縫中找到出路。

柯志恩今天上午在國民黨籍高雄市副議長陸淑美、議員方信淵、宋立彬及國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮等人陪同下，到岡山區拜票跑行程；而原定下午要出席「高雄市後備憲兵自強大會」，昨晚臨時宣布取消行程。

被問到臨時取消的原因，柯志恩上午接受媒體聯訪表示，因收到邀請函而原定出席，但昨晚接到主辦方通知，希望取消出席，基於對主辦方的尊重，也不希望造成對方困擾和為難，因此決定取消行程。

柯志恩並表示，在高雄跑行程時，往往很多活動和主辦方會遭到一些無形壓力，因此未來一些行程，可能選擇考慮不公開，以免造成很多單位困擾。

柯志恩說，無論受到何種打壓與阻撓，她都會與所有國民黨提名參選人並肩作戰，匍匐前進，步步向前，努力在夾縫中找到出路，贏得選民認同與支持。

不過台灣基進高雄市議員第4選區（左營、楠梓）參選人陳子瑜，隨後也在臉書（Facebook）發文批柯志恩「含沙射影」，並指「後憲」是對國民黨友善團體，要說會因為什麼壓力取消柯志恩行程，恐怕是自己人都在看衰，可能性比較大。

柯志恩上午在岡山文賢市場掃街拜票，有攤商送上鳳梨、發糕，祝福柯志恩選情興旺、大發，還有民眾勉勵柯志恩要多到地方走動，柯志恩也回說，她是很勤勞的人，一定會努力勤走基層。（編輯：陳仁華）1110731