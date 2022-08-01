因應敵情威脅 國軍重砲射擊及聯勇操演緊接登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北1日電）漢光38號實兵演習剛落幕，為因應潛在敵情威脅，第四作戰區8月9日、11日將在屏東楓港進行重砲射擊演練，屆時將出動78門155榴彈砲、6門120迫砲，以強化部隊戰力；此外，聯勇操演預定9月5日展開。

共軍近年頻繁侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），更多次逾越台灣海峽中線，甚至侵擾台灣南方及東南方海空域，已嚴重影響區域和平穩定。

另外，美國聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）仍不確定訪台，但根據港媒統計，中國近日在南海、台海及東海海域有至少5場演習，認為此舉即在警告美國。

國軍漢光38號實兵、部分實彈演習已在7月29日落幕，為因應潛在的敵情威脅及持續強化戰力，緊接登場的則是第四作戰區「重砲射擊」及「聯勇操演」。

重砲射擊部分，軍方人士透露，演習時間為8月9日、11日，地點位在屏東楓港訓場，屆時43砲指部、333旅、花蓮防衛指揮部、東部地區指揮部、海巡署等單位，將出動78門155榴彈砲、6門120迫砲，及M109自走砲、M110自走砲實彈射擊。

聯勇操演部分，則預定9月5日在屏東展開，屆時將出動聯兵營狙擊手、戰車、雲豹甲車、迫砲等進行實彈射擊，同時陸航AW-1W超級眼鏡蛇直升機也將出動，模擬以優勢火力協助地面部隊。（編輯：翟思嘉）1110801