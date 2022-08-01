代理教師權益不受保障 監院糾正教育部

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（中央社記者陳俊華台北1日電）監委葉大華今天說，代理教師人數逐年攀升，每6位教師就有1位代理教師，工作與專任教師幾無差異，權益卻未受保障，被稱為「免洗筷教師」，監察院通過糾正教育部，要求研議有效因應對策。

葉大華透過新聞稿指出，國民中小學代理教師人數，從107學年度的2萬6938人，逐年增加到110學年度的3萬2239人，占總教師人數從14.8%增加到17%，呈現攀升現象；除金門縣、嘉義市外，其餘地方政府長期未給予代理教師完整1年聘期。

調查報告表示，如台南市、新北市各類代理教師只有10個月聘期；桃園市、雲林縣、花蓮縣、台東縣除兼任行政職外，未提供完整聘期；澎湖縣、連江縣也未提供代理教師完整聘期，導致聘期中斷、衍生暑期無薪資及勞健保等爭議，減損工作權益。

葉大華說，代理教師人數逐年攀升，每6位教師就有1位代理教師，且全國只有29%公立國中小教師員額控留比未超過8%，凸顯非正式教師充斥教育現場，使代理教師本應為因應教師請假的短期補充性人力，卻隨少子女化趨勢及專任教師減課變革下，改由學校大量聘任，以替代正式教師工作。

葉大華表示，代理教師的工作內容，與專任教師幾無差異，但相關給假、服務成績考核、申訴、薪資等權益，卻長期未受充分保障，導致爭議叢生，而有「免洗筷教師」、「同工不同酬」等困境。

葉大華說，經查教育部「代理教師聘任辦法」中，竟未涵蓋聘任期限等重要事項，並再授權各地方政府另訂補充規定自訂聘期，且無須報部核備，形同空白授權，恐已牴觸司法院釋字第524號再授權禁止原則，導致全國有20個縣市長期未給予代理教師完整聘期，以及薪資不一的亂象。

葉大華指出，現行代理教師已不再僅限於代理學校編制內教師，因差假所遺留的課務，且各地方政府以員額控管、專案補助增置等其他原因，造成原本暫時性的代理教師制度「非典型雇用」常態化，並產生正式教師開缺偏少、代理教師人數卻逐年激增的矛盾現象。

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葉大華說，教育部未就12年國教上路後，在法制面釐明代理教師的定位，又長期未能改善代理教師的工作權益，產生縣市人才磁吸效應，侵害財政不佳地方學生受教權益，不利教學現場及師資穩定，核有怠失。

監察院教育及文化委員會7月14日通過葉大華所提的調查報告，糾正教育部，並要求教育部積極瞭解代理教師在非聘期期間實際工作情況，研議有效因應對策，以完備其聘期保障。（編輯：翟思嘉）1110801