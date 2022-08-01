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林杏兒遭爆料論文爭議 銘傳：如接獲檢舉將調查

2022/8/1 18:24（8/1 18:41 更新）
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台北市議員參選人林杏兒遭媒體爆料在銘傳大學的碩士論文涉嫌抄襲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北1日電）台北市議員參選人林杏兒遭媒體爆料在銘傳大學的碩士論文涉嫌抄襲；銘傳大學回應，須有非當事人具名檢舉，才能啟動學倫審定程序，如接獲檢舉將進行調查。

鏡週刊今天報導，接獲爆料指中國國民黨副發言人、台北市議員參選人林杏兒在銘傳大學的碩士論文，以英翻中手法抄襲政治大學教授林日璇發表於「亞洲傳播雜誌」的英文論文及國科會研究，錯字、格式誤植都與原著一樣。

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銘傳大學秘書長樊中原接受中央社記者訪問時表示，學校在處理涉及學術倫理不當爭議時，訂有相關規範，條件是要非當事人具名檢舉，目前初步詢問相關學系與學院，還未接獲檢舉，因此無法組成學倫會審定小組進行調查。

樊中原指出，校方已請系上先蒐集林杏兒和林日璇的論文，進行初步瞭解，但如要經過正式學術審定，仍須非當事人具名向銘傳或向教育部檢舉，校方不會迴避，也希望此事能調查得水落石出，只要接獲檢舉就會受理，並啟動學倫審定相關程序。（編輯：方沛清）1110801

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